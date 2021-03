Andrés García se ha caracterizado por ser uno de los actores más polémicos de la televisión mexicana. Desde que comenzó su carrera allá por los años 70, supo hacerse un nombre tanto en cine, televisión y teatro. Se convirtió en uno de los galanes de moda de esa época, cuyas interpretaciones son bien recordadas por el público.

Dominicano de nacimiento, García tiene en su historial más de 100 producciones en las que ha participado, destacando ampliamente en el mundo de las telenovelas, donde ganó gran reconocimiento y popularidad a nivel internacional.

Durante su época dorada, Andrés García fue uno de los galanes más cotizados del medio artístico. El histrión robaba suspiros a sus seguidoras, compañeras de trabajo y muchas artistas reconocidas. Esto lo llevó a protagonizar diversos romances y coquetear con hermosas mujeres. Una de ellas fue la reconocida actriz María Félix.

​Actualmente Andrés García está retirado de la televisión por sus problemas de salud (Foto: Televisa)

CUANDO ANDRÉS GARCÍA COQUETEÓ CON MARÍA FÉLIX

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Andrés García contó que fue amigo de María Félix y que incluso quería hacer una película con la actriz. Pero no solo los unió la amistad, ya que ambos se gustaban.

“María Félix, la gran diva mexicana siempre quiso hacer una película conmigo. Era muy amiga mía y de vez en cuando nos juntábamos”, dijo el actor durante la charla que se realizó el año pasado.

Andrés García también reveló que las veces que llegaron a reunirse, la diva del cine mexicano le pidió que convenciera a los productores de películas para que ella y el actor trabajaran juntos.

“Me decía que había que convencer a los productores para que nos dejaran hacer una película juntos, hablé con todos los productores y se murió sin hacer una película”, agregó Andrés García.

Además, el originario de República Dominicana mencionó que entre los dos existía una atracción y se gustaban. Si bien existía una gran química entre los actores, solo llegaron a ser amigos.

“La verdad es que me encantaba María y yo le gustaba a ella, pero me daba un poquito de miedo porque ella me agarraba, me jalaba y me decía que cuando hacíamos algo y yo le decía que cuando hubiera tiempo, me daba miedo”, confesó el actor de 79 años.

Finalmente, Andrés García dijo que aunque le gustaba María Félix y no le importaba la diferencia de edad, nunca llegaron a tener una relación de pareja o algo serio.

“Me gustaba aunque era mayor que yo, era una mujer encantadora. Estaba la frustración de que no conseguí que hiciéramos una película juntos”, recordó.