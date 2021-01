Litzy es una actriz y cantante mexicana que actualmente tiene 38 años. Su incursión en el mundo del espectáculo se inicia a finales de 1996 cuando integra el grupo “Jeans”, con el que se hace conocida; sin embargo, la fama le sonreiría más cuando en 1998 decide lanzarse como solista, con sólo 16 años.

Desde aquel año, la vida de esta artista empezó a crecer tanto en los escenarios y los estudios de grabación; sin embargo, pocos saben que desde que era jovencita comenzó a sufrir una enfermedad que la acompaña por más de 20 años. Nos referimos a la fibromialgia.

Al recordar sus últimos conciertos de su gira 90′s Pop Tour en 2017, junto a otros artistas, contó cómo los dolores en la espalda provocados por este mal la llevaron a aplicarse medicamentos para aguantar algunas horas.

“Me tenían que inyectar Neurobion antes de salir al escenario para aguantar un show de cuatro horas, con muchos bailes y coreografías. Si te soy honesta, fue una locura y no sé cómo lo hice”, manifestó a People en Español.

UNA ENFERMEDAD QUE PADECE HACE VARIOS AÑOS

La cantante contó que comenzó a sentir los primeros síntomas de la fibromialgia desde que tenía 15 años y los médicos le diagnosticaron arritmia, por lo que empezó un tratamiento de dos años.

“A los 19 años empecé a sentir unas palpitaciones raras. Me llevaron al médico y me dejaron en observación 15 días porque me dio una crisis de fibromialgia terrible. Los [músculos] trapecios los tenía inflamados y con contractura, el roce de las sábanas me quemaba la piel, al mínimo roce era un dolor espantoso. De pronto empecé a dejar de moverme, medio perdí la fuerza y me paralicé. No podía conciliar el sueño, tenía insomnio, despertaba con fatiga crónica, siempre cansada y con dolor, siempre hay algo que duele”, dijo.

Asimismo, señaló que trata de no pensar en la enfermedad y cuando ésta se presenta procura no caer. En el caso de que los dolores sean insoportables, se toma un descanso y se queda en la cama todo el día.

Litzy indicó que prefiere no hablar mucho de la fibromialgia que padece porque no quiere victimizarse, aunque reconoció que afecta su vida más de lo que quisiera. Contó que en una oportunidad trató de hacer una rutina de ejercicios, pero tuvo que dejarlo a los seis meses porque le dio dolor en la ciática y le prohibieron hacer pesas.

¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos.

Los sitios frecuentes en los cuales se presentan los síntomas de fibromialgia incluyen la región lumbar (espalda baja), cuello, tórax y muslos. Otros síntomas adicionales pueden incluir incontinencia urinaria, dolor de cabeza, migrañas, movimientos periódicos anormales de las extremidades (movimientos paroxísticos), en especial de las piernas (síndrome de pierna de gatillo), dificultad de concentración y dificultad para recordar cosas (mala memoria).

También es frecuente un aumento de la sensibilidad táctil, escozor generalizado, resequedad de ojos y boca, zumbidos y campanilleos en los oídos (acúfenos), alteraciones de la visión (fosfenos) y algunos síntomas neurológicos de incoordinación motora.

Además, en algunos casos se han presentado trastornos del sueño, cansancio y fatiga.