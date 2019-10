“Lose You To Love Me”: ¿Selena Gomez dedicó su nueva canción a Justin Bieber? Esto dijo la cantante

Selena Gomez lanzó su nuevo tema “Lose you to love me” , además de ser el número uno en las tendencias en YouTube, el video cuenta con más de 32 millones de vistas a solo horas de su publicación. Pero no solo eso, la nueva canción de Gomez ha generado todo tipo de rumores y comentarios en las redes sociales. Para los fanáticos, la letra tiene una frase muy particular que, según ellos, está dedicado a Justin Bieber , su expareja.

Una de las frases de la canción, que traducida quiere decir “Perderte para quererme” y que llega a menos de un mes de la gran boda de Justin Bieber con Hailey Baldwin, reza: “En dos meses, nos reemplazaste / Como si eso fuese fácil / Me hiciste pensar que me lo merecía / En el momento más duro de mi recuperación [física]”.

Recordemos que los artistas eran pareja durante varios años, pero terminaron por una infidelidad de Bieber. Tiempo después regresaron, pero pasaron unas semanas y el cantante de “Baby” decidió volver con Hailey Baldwin, que es con quien finalmente se casó.

Pero habría más referencias a su noviazgo con el ídolo adolescente. “Siempre lo hicimos todo a ciegas /Necesité perderte para encontrarme /Este baile me estuvo matando suavemente /Necesité odiarte para quererme”, dice Selena Gomez en otra parte en la canción, en referencia a su pérdida de autoestima tras la ruptura.

Selena Gomez lanzó "Lose you to love me" que se convirtió en el número uno en las tendencias en YouTube en solo horas. (Foto: Instagram/Selena Gomez)

Entonces, ¿dedicó Selena esta canción a su antigua pareja? Para cientos de personas en las redes, la respuesta es sí. Para aclara todos los rumores, la artista de ascendencia mexicana contó todos los detalles de su nuevo tema.

“Escribí esta canción hace más de un año”, dijo Selena Gomez durante una entrevista con Candice Valdez de Radio Disney. “Obviamente es una canción muy emotiva para mí”, agregó.

“Es interesante ver cuán lejos he llegado desde ese punto hasta ahora. Compartir mi historia es exactamente lo que siempre he hecho. No puedo ser poco auténtica. No puedo pretender que no estoy pasando por algo cuando es obvio que había estado”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Selena explicó que al cantar con toda sinceridad sobre su vida personal, espera que otros la acompañen en este viaje.

“Es una de esas canciones en las que siento que está fuera, se lanzó y espero que las niñas y los hombres de todo el mundo puedan sentirse apoyados. Esa es una sensación que todos sintieron. Eso era algo que tenía que hacer por mí mismo sin importar qué iba a venir después”, sentenció.