“Love Is in the Air”, la exitosa telenovela turca, ha conquistado el corazón de España a partir de la historia de amor Eda y Serkan Bolat, quienes han luchado contra viento y marea para estar juntos. La segunda temporada del melodrama será estrenada el próximo miércoles 9 de junio y estará cargada de grandes sorpresas que dejarán a los fans al borde del asiento.

Esta nueva entrega empezará con un salto en el tiempo de cinco años y sin duda, muchas cosas han cambiado para los protagonistas que una vez más están separados y sin duda, esto ocasionará más de un contratiempo.

Estos nuevos capítulos estarán cargados de emociones tras revelarse que Serkan y Eda han tenido una hija, ahora se sabe que la relación entre el arquitecto y la niña no es del todo buena. Además, se sabrán los motivos de la separación de la pareja. A continuación te contamos las sorpresas que habrá en la temporada dos de Sen Cal Kapimi.

LA HIJA DE EDA

Eda ha tenido una hija con Serkan Bolat, pero no la han criado juntos. Muchos fans querían ver a la pareja formando una familia y, ahora que la tienen, nada ha salido como esperaban. El empresario no conoce a su hija hasta que ésta es mayor y, cuando por fin se ven las caras, no se llevan demasiado bien.

EL FIN DE LA RELACIÓN DE EDA Y SERKAN

Lo que más sorpresa ha causado entre los fans de la series es que Eda y Serkan están separados. La pareja no parece encontrar el momento idóneo para estar juntos y en la segunda temporada volveremos a verles enfrentados. No sabemos qué ha pasado entre ellos desde que vivían felices en la caravana, pero algo de rencor hay.

LA ENFERMEDAD DE SERKAN BOLAT

Al final de la primera temporada se descubrió que Serkan padecía un tumor y no se sabe que sucedió con el. En los nuevos capítulos se le ve muy estable, sin embargo, en algún momento hace referencia a este mal que tiene y se pregunta si puede ser causante de alucinaciones.

Acaso todo lo que suceda en la segunda temporada de “Love in the air”, será producto del tumor que padece el protagonista.

Es algo que sabrá cuando se estrene la segunda temporada de esta telenovela turca.

DÓNDE VER “LOVE IN IN THE AIR” EN ESPAÑA

Si los planes continúan como hasta ahora, Telecinco seguirá emitiendo la telenovela turca todos los martes a las 23:00 horas. Además, del capítulo doble que emite Divinity de lunes a viernes a las 17:45 hora y 22:00 horas.

Además, el programa podrá ser visto en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.