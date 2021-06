La telenovela turca “Love is in the air” que se ha posicionado como una de las producciones más aclamadas por el público de distintas partes del mundo no deja de sorprender a sus seguidores y fanáticos. En ella se cuenta la historia de amor de Eda y Serkan Bolat, una pareja separada por un abismo social y por una tragedia tras otra.

Precisamente Kerem Bürsin, actor que interpreta a Serkan reveló un detalle que ha llamado la atención de quienes siguen capítulo a capítulo la exitosa telenovela de Turquía.

Y es que el actor reconoció que no gusta de los finales felices donde todo termina como en los cuentos de hadas, contentos para toda la vida. A él le atrae más todo lo contrario y si tuviese que escribir el último episodio, seguramente Eda y Serkan no comerían perdices.

Así lo dio a conocer mediante una entrevista con Mediaset, donde precisó que no le suelen gustar los desenlaces donde todo acaba bien y que está a favor de que pase algo triste con los protagonistas de la telenovela.

“Love Is in the Air” es la exitosa telenovela turca que ha conquistado el corazón de los españoles. ¿Tendrá una temporada más? (Foto: MF Yapım)

“Soy la peor persona a la que podrías preguntarle eso. No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de ‘vamos a sorprender a todo el mundo’, así que no creo que al público le guste mi final”, sostuvo.

Por ello, si el actor estuviera a cargo de Love is in the air, los seguidores de la producción tendrían que hacerse la idea de que Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat podrían, quizás, tener una bonita despedida, aunque esto no sería del todo confirmado.

LA HISTORIA

Actualmente se han transmitido 39 episodios de la telenovela y faltan otros 11 que quedan por emitirse, esto ha hecho que los seguidores de esta producción tengan mayores expectativas de lo que sucederá más adelante, sobre todo con Eda y Serkan Bolat.

Pero la relación de ambos no ha sido nada fácil, pues, al inicio entre los dos no existía interés alguno pero el acuerdo que firmaron para beneficio de ambos les llevó a conocerse, a tratarse y más adelante empezó una historia de amor, a pesar que nadie quiso reconocer ello al comienzo.

Con esto se puede decir que los guionistas no dejan de sorprendernos con distintos giros inesperados, por lo que solo queda esperar el final de la temporada 2.