El amor está en el aire definitivamente para los actores turcos Kerem Bursim y Hande Erçel, cuyo romance saltó de la pantalla a la realidad. Los protagonistas de la novela ‘Love is in the air’, aunque siempre se dedicaron a solo hacer publicaciones y declaraciones sobre su ambiente laboral, no pudieron ocultar más su relación, que surgió en las grabaciones.

Los actores no pudieron ocultar más su relación. Uno de sus seguidores los encontró en plena escapada romántica en Maldivas y lo publicó en redes sociales. Los rumores crecieron todavía más, lo cual los llevó a dar el paso mediático y revelar en sus perfiles de Instagram que todo era cierto y mantienen una relación sentimental.

¿QUÉ DIJO KEREM BURSIN SOBRE SU ROMANCE?

Después de publicar su romance, al parecer había decidido mantener la discreción y no pronunciarse ante los medios sobre algo que no sea el ámbito profesional. La pasada semana Kerem Bursim, sin embargo, no aguantó y se pronunció sobre su pareja, deshaciéndose en halagos hacia ella por su dedicación en el trabajo durante el rodaje de “Love is in the air” (“El amor está en el aire”).

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.

Sus palabras emocionaron a la protagonista que Hande Erçel, que ha respondido con una emotiva publicación en Instagram.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” es un relato de amor lleno de sorpresas, traiciones y muchos enredos. La telenovela turca sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enamora de Serkan Bolat, un rico heredero al que inicialmente culpa por haber perdido una beca para estudiar en Italia. ¿Qué hace el adinerado joven para ‘enmendar’ su error? Le propone un trato: si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios, sin imaginar que lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación.

Aunque al principio su trato no es para nada bueno, conforme pasan las semanas cambia radicalmente, al punto de redirigir su destino para siempre, cuando el amor y la pasión se entromete entre los dos

Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel, una cotizada actriz, además de Miss Turquía 2012 y ganadora del Turkey Youth Award 2017 a la mejor actriz por su trabajo en “Hayat: Amor sin palabras”, mientras Serkan Bolat es caracterizado por Kerem Bürsin, premiado como el mejor actor de los Seoul International Drama Awards 2017 por su performance en “Bu Şehir Arkandan Gelecek”.