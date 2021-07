La telenovela turca “Love is in the air” que ha sido considerada como una de las producciones más exitosas en distintos países cuenta con un gran elenco de actores como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero además de ello, otra de las actrices que ha salido a relucir es Neslihan Yeldan quien interpreta a Aydan.

Precisamente, en “Love is in the air” Neslihan hace el papel de la madre de Serkan Bolat, una mujer algo ingenua, pero con un gran carácter. En la vida real Neslihan cuenta con un carácter fuerte desde cuando le tocó criar sola a su hijo.

Neslihan Yeldan proviene de una familia de clase media pero cuando expresó sus deseos de ser actriz no contó con el apoyo de su familia.

SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Durante la secundaria empezó a participar en obras de teatro lo que le tomaba muchas horas de ensayo, llegando tarde a su casa lo cual generó incomodidad para su familia. También participó en el examen de acceso a la universidad para estudiar Filología inglesa.

“A los ojos de mi madre, tenía que ser ama de casa o con un trabajo de 9 a 6. Pero en los últimos años me ha dado su bendición. Ahora apoya a mi hijo si quiere ser actor”, sostuvo a Istandist.

Pero lo que si agradece Neslihan es que no la hayan enviado a la universidad de Ankara porque de lo contrario no hubiera continuado con su profesión de actriz.

“Mi familia no envió la solicitud. Menos mal. De lo contrario, no habría hecho teatro. Estoy muy contento de dónde estoy ahora”.

En 1993 se graduó en interpretación por la universidad de Estambul y una de sus primeras producciones donde participó fue la serie de televisión ‘Yaz Evi’. También realizó doblajes pero se hizo muy famosa al participar en Love is in the air.

SU SUEÑOS DE SER DISEÑADORA

Otra de las características de la actriz es su gran gusto por la moda lo que la llevó a soñar con ser una diseñadora de modas. Precisamente, esto se puede observar en “Love is in the air” donde se ve que le gusta mucho la ropa elegante y selecciona sus propios vestidos. La ropa de Aydan la elige la propia actriz con ayuda del departamento de vestuario.

LE GUSTA EL MAR, EL DEPORTE Y COCINAR

Además de su gran pasión por la actuación la actriz también reveló que entre otras de sus aficiones son el amor por el mar y la realización del deporte, así como poder cocinar.

“Si lo que como no está bueno, me pongo de mal humor. Antes de salir por la mañana, a veces cocino 3 o 4 ollas para comer al día siguiente. No sé cocinar carne, me encantan las verduras y los cereales. Las obtengo de granjas y hago leche o productos lácteos como queso, kéfir o yogur en casa. Me encanta comer y cocinar”, indicó a Posta.

SU SUPERACIÓN COMO MADRE SOLTERA

La actriz Neslihan Yeldan junto a su entonces esposo Leo James Felix Pollock, se convirtieron en padres, pero su relación se rompió tras su divorcio en el 2019 luego de 11 años de relación, por lo que tuvo que criar sola a su hijo Aslan.

“Tuve que convertirme en una fanática del control como madre soltera. Pero no me gusta presionar a las personas. Al contrario, me gusta la libertad y dar espacio a todos. Solo estoy obsesionada con mi hijo, al que he criado sola (…) La sonrisa de mi hijo es lo que me hace sonreír más fácilmente”, relató.

REDES SOCIALES

La actriz también destaca mucho en las redes sociales, como Instagram, donde actualmente cuenta con 1,2 millones de seguidores. En dicha red social publica algunas de sus recetas y se declara fan de la gastronomía. Pero además de su profesión en la actuación ha podido combinar su carrera en el cine, la televisión con su desempeño como diseñadora y empresaria textil bautizando su marca como Nesyeldan.

Su marca lleva medio año en el mercado y ya cuenta con un catálogo de prendas para todos sus clientes en todo el mundo, donde se pueden ver desde bufandas, pañuelos y pashminas, desde lazadas con las que recoger el pelo hasta colocarlas en el cuello por el frío.