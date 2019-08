Lucero confiesa que, a sus 50 años, no desea hacerse "arreglitos" y no se colocará botox | FOTOS

La cantante mexicana Lucero cumple hoy, 29 de agosto, 50 años y ha confesado en más de una ocasión lo que piensa sobre el uso del botox alrededor de los ojos.

Es por ello que se niega rotundamente a hacerse un "arreglito" para las arrugas que tiene en esta zona. Señaló estar cansada que siempre le digan lo mismo.

"Ay tus arrugas, es que tienes mil arrugas alrededor de los ojos, o sea ponte botox", es lo que dijo la actriz sobre los comentarios de algunos seguidores en sus Stories de Instagram en febrero de este año.

"Yo digo, es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me lo voy a poner alrededor de los ojos" , afirmó Lucero.

Semanas después afirmó a diario Reforma de México que jamás se ha sometido a una cirugía estética. "Lo del botox y las cirugías no me late (gusta) tanto, me dan un poquito de miedo. Para serte sincera trato de prevenir con la alimentación", comentó.

Pese a su negativa a las cirugías, ella ha mostrado ser una ferviente seguidora del deporte, y lo practica para mantenerse en forma y conservar su figura; además de mantener una alimentación balanceada para verse más joven.