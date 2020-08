Todos hemos pasado algún momento complicado en nuestras vidas; sin embargo, hay quienes no pueden olvidar ese episodio por muchísimo tiempo, incluso lo llevan para siempre. Uno de esos capítulos los experimentó la cantante mexicana Lucero.

Lucero contó que todo sucedió hace unos años cuando tuvo que viajar en un avión. Todo iba bien, hasta que en pleno vuelo les informaron que había una posible amenaza de bomba, por lo que debían retornar al aeropuerto.

“Ustedes se imaginarán la clase de estrés y de nervios que empezamos a vivir todos los pasajeros que estábamos volando en el avión”, dijo en su canal de Youtube.

Lucero contó que ese episodio lo vivió cuando viajaba de Perú a Panamá (Foto: Instagram de Lucero)

Mencionó que el piloto les dio la noticia cuando ya habían despegado hace 45 minuto de Lima a Panamá. Y aunque trató de mantener la calma, no podía controlarse porque los pasajeros estaban horrorizados. “Había gente que estaba llorando y muy angustiada”, contó Lucero, quien quedó en shock.

Al final dijo que aterrizaron en el aeropuerto 15 minuto después y al bajar del avión les comunicaron que se había tratado de una falsa alarma, pues encontraron unas maletas dentro sin dueño.

“Nunca sucedió nada malo y parece ser que, según nos dijeron y espero que sea verdad, habían revisado la maleta y que no había ningún peligro ni amenaza”, comentó.

La intérprete de “Electricidad” dijo que con su madre se las ingeniaron para mantener la calma, pero que hasta las azafatas “estaban más nerviosas” que los pasajeros. “Hoy que lo cuento me río, pero sí fueron momentos de muchos nervios, susto y tensión. Bendito Dios que siempre me cuida y nos cuida”, publicó People en español.

Lucero dijo que el episodio en el avión jamás lo olvidará porque vio a gente llorando (Foto: Instagram de Lucero)

¿POR QUÉ LUCERO RECHAZÓ PROTAGONIZAR UNA NUEVA NOVELA?

La actriz y cantante aseguró que no se niega a regresar a los set de grabaciones; sin embargo, dejó claro que su prioridad es su carrera musical.

Se supo que el productor Nicandro Díaz se reunió con Lucero para proponerle un protagónico y así haga un regreso triunfal a las pantallas de Televisa, pero la actriz dijo que este momento no es el oportuno para retomar la actuación.

“Decían que íbamos a hacer novela juntos, pero realmente platiqué con Nicandro y en este momento lo que yo le decía es que estoy como muy abocada a la música, que estoy ahorita 100% metida con lo del disco y que por este momento así inmediato tal vez era complicado trabajar, pero le agradezco que me haya propuesto hacer este trabajo que pues hubiera estado padre”, contó la intérprete de 50 años.

Lucero reconoció que las telenovelas han sido una parte importante de su carrera y manifestó que no le desagrada la idea de encabezar uno de los proyectos de Fábrica de sueños.

“La verdad se me hace un muy buen formato, he recibido algunas propuestas, he conversado con algunos productores y puede ser, o sea puede ser un buen concepto porque también volvemos a lo mismo es menos tiempo de grabación, son proyectos más cortitos y que a la vez te acercan mucho al público que le gusta ver novelas, que le gusta verme actuando y es una parte que yo no puedo abandonar, o sea las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida”, declaró la estrella mexicana.