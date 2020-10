Lucero decidió sincerarse con sus seguidores sobre su camino en la actuación, sobre todo ahora que retransmiten la telenovela “Soy tu dueña”, la cual protagonizó hace una década junto a Fernando Colunga.

En un su canal de YouTube subió un video donde habló de sus conciertos en vivo y de su carrera actoral. “Siempre he estado abierta a hacer telenovelas nuevamente porque son parte de mi carrera, he hecho telenovelas que me han llevado a muchas partes del mundo”, relató.

La actriz de 51 años afirmó estar “enamorada de las telenovelas” y de los melodramas clásicos. Sin embargo, no ha recibido un guion que le haya llamado la atención.

“He recibido varios proyectos, sugerencias, pero tengo que decir que no ha sido lo que a mí me gustaría. Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que he hecho antes, personajes con fuerza, encanto, inteligencia, cosas bien escritas, brin producidas, un proyecto que me enamore”, señaló.

“Lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape. No he encontrado la historia que yo diga ‘esta me encanta’”, comentó.

Cabe señalar que Lucero apareció por última vez en una telenovela en el 2018 en Brasil. En México no actúa desde el 2012.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Soy tu dueña”, telenovela protagonizada por Lucero y Fernando Colunga

Tráiler de "Soy tu dueña", telenovela protagonizada por Lucero y Fernando Colunga