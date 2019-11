Lucero es una de las actrices y cantantes más famosas de México. “La novia de América”, como es llamada con cariño, acaba de cumplir 50 años y se encuentra más que feliz con todo lo que ha logrado en la vida a pesar que desde hace siete años está alejada de las pantallas y se ha dedicado íntegramente a su carrera musical.



En 2015 fue la última vez que la artista estuvo en los escenarios, ya que participó en el remake brasileño de su primera telenovela, “Chispita”. En esta serie, hizo el rol de la madre de la protagonista infantil.



Ese mismo año, regresó a televisa para conducir el programa “La voz kids” y desde ese momento ya no se le ha vuelto a ver en pantallas. Lucero ha contado que todo este tiempo se ha dedicado totalmente a su música y recientemente lanzó su nuevo disco, “Enamorada con Banda”, así que en su regreso triunfal es que le llegaron muchos propuestas de trabajo, entre ellas, el protagónico de una novela que tuvo que rechazar y estás son sus razones.



¿POR QUÉ LUCERO RECHAZÓ PROTAGONIZAR UNA NUEVA NOVELA?

Lucero tuvo un encuentro con los medios mexicanos para hablar sobre sus últimos proyectos y también contó sobre su ausencia en las pantallas.



La actriz y cantante aseguró que no se niega a regresar a los set de grabaciones, sin embargo, dejó claro que en este momento su prioridad es su carrera musical y el disco que acaba de lanzar al mercado.



Se supo que el productor Nicandro Díaz se reunió con Lucero para proponerle un protagónico y así haga un regreso triunfal a las pantallas de Televisa, pero la actriz dijo que este momento no es el oportuno para retomar la actuación.



“Decían que íbamos a hacer novela juntos, pero realmente platiqué con Nicandro y en este momento lo que yo le decía es que estoy como muy abocada a la música, que estoy ahorita 100% metida con lo del disco y que por este momento así inmediato tal vez era complicado trabajar”, contó la intérprete de 50 años “Pero le agradezco mucho a Nicandro que me haya propuesto hacer este trabajo que pues hubiera estado padre”.



Lucero reconoció que las telenovelas han sido una parte importante de su carrera y manifestó que no le desagrada la idea de encabezar uno de los proyectos de Fábrica de sueños.



“La verdad se me hace un muy buen formato, he recibido algunas propuestas, he conversado con algunos productores y puede ser, o sea puede ser un buen concepto porque también volvemos a lo mismo es menos tiempo de grabación, son proyectos más cortitos y que a la vez te acercan mucho al público que le gusta ver novelas, que le gusta verme actuando y es una parte que yo no puedo abandonar, o sea las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida”, declaró la estrella mexicana.



“Yo pienso que muchos fans, mucha gente tiene ganas de verme actuando de nuevo así que podría ser un camino interesante”.