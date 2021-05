Lucero y Manuel Mijares realizaron un concierto virtual que tuvo mucho éxito en México y Latinoamérica, ya que era la primera vez desde su divorcio que se juntan para un espectáculo. Sin embargo, a los fanáticos les llamó la atención el ‘desprecio’ que siente la popular ‘Novia de México’ a uno de los temas de autoría de Gianmarco Zignago y que el intérprete de ‘para amarnos más’ incluyó en uno de sus discos.

“Ah no, es que esa canción se la dedicó a Lucero. Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’, malísima”, dijo Lucero durante el concierto denominado ‘Siempre amigos’.

Lucero y su lamentable comentario sobre canción de Gianmarco Zignago

“Buenísima, es un temón. Es que te voy a explicar, espérame. Es un temón, preciosa canción de Gianmarco, pero por qué la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘oye se la hiciste a Lucero’. El autor es Gianmarco, un gran amigo mío, un gran cantauror peruano, que de echo todas las canciones son de él, que él las había cantado años antes, son sus éxitos. Yo nada más la canto. Nada más la agarré”, explicó Mijares en un momento algo incómodo para él.

“Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima”, replicó Lucero agregando que no deseaba que esa canción esté dentro de su repertorio del concierto ‘Siempre amigos’.

“Se acuerdan que dijimos, esa no la quisimos tocar hoy. No, esa no. No es tan bonita, no es de las mejores. Me sé todas las tuyas, menos esa”, dijo entre risas Lucero.

“Entonces hay algo ahí, no, no”, contestó nuevamente, Mijares y empezó a cantar una parte de la letra ocasionando que la madre de sus dos hijos dijera “malísima”.

EXAGERADO COMENTARIO

En otro momento del concierto, Lucero siguió criticando la letra de la canción de Gianmarco, pero en esta ocasión fue más dura y provocó una mirada nada agradable de Mijares. “Esa ya la tiraron al excusado, perdón Gianmarco, no es por eso, sino que es malísima, me gusta más la de sentirme vivo. Tiene una más bonitas que otras”, sostuvo la artista mexicana.

Tras este comentario, miles de usuarios que presenciaron el show virtual de los cantantes se volcaron al video de la interpretación de Mijares y los comentarios fueron de los mejores, pues incluso alabaron la composición de nuestro artista peruano

“Una bella composición de nuestro orgullo peruano: Gianmarco en la gran voz de Manuel Mijares”, dijo una usuaria.

“Hermosa letra de Gianmarco 😍 pero que hermoso la canta Mijares, con esa voz tan varonil... Me encanta!!! 😍👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”, se lee otro comentario

“Acabo de escuchar la canción, es hermosa, bella letra de Mi paisano Giamarco y con la voz maravillosa de Mijares”, dijeron

Comentarios sobre canción de Gianmarco