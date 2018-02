Lucía Méndez reaccionó así cuando la compararon con Verónica Castro [VIDEO y FOTOS]

¡No soportó! Lucía Méndez reaccionó mal durante un encuentro con la prensa, durante el cual le preguntaron sobre Verónica Castro. El tema empezó cuando ella fue consultada por el regreso al mundo de la música de la segunda en mención.



"Yo feliz de la vida que la gente regrese a cantar, cantar no es tan fácil, cantar hay que realmente (tener) una disciplina impresionante, pero yo creo que es muy bonito cantar y yo le deseo lo mejor", indicó Lucía Méndez.



Su gesto cambió cuando una reportera le preguntó si Verónica Castro iba a ser su competencia. Ella negó cualquier similitud, agregando las nominaciones que tuvo al Grammy.



"No, no, no, ella es conductora, yo soy actriz-cantante, yo tengo tres nominaciones al Grammy. Tú dirás, dos americanos y uno latino. Entonces no me estén comparando. Ya no me voy a dejar que me comparen", sostuvo Lucía Méndez.