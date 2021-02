Debido al rotundo éxito de “Madre solo hay dos”, la serie de Netflix ya se está preparando para las grabaciones de la segunda temporada que continuará teniendo como protagonistas a Ludwika Paleta y Paulina Goto, en los papeles de Ana Servín y Mariana Herrera, respectivamente.

Aunque la serie web de drama y comedia ha tenido buenos niveles de audiencia, hay un sector que se ha mostrado en contra de la trama. Nos referimos al colectivo de nombre #1000PelotasParaTi que acusó a la producción mexicana de promover conceptos erróneos sobre la maternidad y las relaciones de pareja.

Debido a dicha afirmación, la actriz Ludwika Paleta salió a defender la trama y fue clara en señalar su punto de vista, asegurando que su fin no es educativo sino de entretenimiento; además, como en toda serie, se abordan historias nuevas.

“Es un proyecto, no es telesecundaria. Se retratan situaciones, pero no es educacional. Es una ficción, y si lo viéramos así [de determinante], no podríamos contar historias. Imagínate, qué limitante sería que todo lo que mostráramos fuera la vida perfecta o cómo debería de ser, ¡no habría historias!”, señaló en Reforma.

Una comedia sobre bebés cambiadas al nacer que redefine lo que significa una familia. Disfruta ver cómo crece la relación entre Mariana y Ana mientras se enfrentan al constante desafío de ser madres. (Foto: Netflix)

Asimismo, se preguntó “¿quién determina qué es lo que debería de ser y lo que no?”, deduciendo que si el mundo del entretenimiento se dejaría llevar por ello, no habría cine, teatro ni televisión. “No existirían las diferentes historias que hay en el mundo para contar. La ficción es para sentarte a adentrarte en la vida de estos personajes, sin pensar que porque uno se tira de un balcón tú vas a hacer lo mismo”.

La actriz de 42 años fue enfática en señalar que al ser una persona adulta, cada uno debe hacerse responsable de sus acciones; por lo que no dudó en reiterar que la serie busca mostrar las situaciones a las que se enfrenta una madre de familia y cómo aborda este rol.

“Cada una tiene las mejores intenciones, pero la realidad es que este es un rol que no es de una manera específica, sino de varias; y creo que sí logra revalorar toda la chamba de ser mamá”, precisó.

En otro momento de la entrevista, Paleta dio a conocer que busca adentrarse en nuevos proyectos como ser productora y escritora.