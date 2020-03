El reconocido actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza, fue asesinado la noche del sábado luego que se desatara una balacera en el lugar donde se encontraba tras discutir con su agresor, al parecer por la disputa del terreno donde el artista tenía su academia de doblaje. Los detalles de su fallecimiento son investigados por la policía del país charro, pero fueron sus amigos y compañeros quienes dieron a conocer la triste noticia a través de las redes sociales. Mendoza será recordado por dar la voz al personaje de Gohan en la serie animada “Dragon Ball” y la voz latina de ‘Sheldon Cooper’ en ‘The Big Bang Theory’.

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, señaló el actor Mario Castañeda, quién presta su voz a “Goku” en la misma serie.

MUERTE POR DISPUTA DE TERRENO

El diario Milenio de México indicó que Luis Alfonso Mendoza murió junto a su esposa y cuñado. Al parecer el actor se encontraba involucrado en un lío de disputa de terrenos.

Un vecino comentó al mencionado medio mexicano que en el lugar donde sucedió la balacera vive un otro señor que le rentaba el inmueble a Luis Alfonso Mendoza, con quien tenía una disputa por el lugar.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México dio más detalle del caso e indicó que la mujer recibió un disparo mortal cuando abordaba un auto color guinda, y después, el agresor mató a los dos hombres que la acompañaban. Tras esto, el atacante intentó suicidarse.

El lugar donde sucedieron los hechos donde falleció Luis Alfonso Mendoza es el mismo se encontraba la academia de doblaje Artspot, donde él, su esposa y su cuñado ofrecían clases y contaban con estudios de grabación y cabinas de radio.

Uno de sus alumnos sostuvo que la muerte de Luis Alfonso Mendoza es una pérdida enorme para la comunidad del doblaje. “Sólo para que quede claro... Luis Alfonso Mendoza y Lourdes Adame ofrecían clases en Artspot (ubicado en Balboa 604, Colonia Portales) desde 1996. Tenía más de 24 años impartiendo clases e incluso construyó un par de salas de doblaje y una cabina de radio”.

"Era un lugar increíble para aquellos que quisieran aprender doblaje, locución o producción en radio. Hubo decenas de generaciones de alumnos y hay diversas voces en doblaje, radio y TV egresada de ahí. La pérdida de los profesores es enorme para la comunidad del doblaje”, añadió.

Otros trabajos de Luis Alfonso Mendoza fueron: Bugs Bunny en “El Show de los Looney Tunes”, Presto en “Calabozos y Dragones”, Dexter en “El Laboratorio de Dexter” (primeros episodios), Bananón en “Bananas en Pijama” y Daniel Larusso en “Karate Kid”.

