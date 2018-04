Luis Fonsi y su épica respuesta a Maluma por la indirecta que le mandó sobre el éxito viral de Despacito

‘Despacito’ han vuelto a ser noticia no solo por la desaparición momentánea del súper hit de YouTube tras el aparente ataque de piratas infórmaticos, sino porque su creador Luis Fonsi respondió a la indirecta que le mandó otra estrella del género urbano: Maluma.



Hace unas semanas, en una entrevista con Billdboard, Maluma no tuvo reparos en confesar que no quiere que ‘Despacito’ suene más al pedirle que eliminara una de las tres canciones que le presentaron, entre la que se encontraba el tema de Luis Fonsi.

Maluma Participa En 1 Has 2 Go! El Juego de la Elecciones Imposibles | Billboard

Casi en el acto, Maluma eligió el éxito del verano del 2017. “Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado (de la canción). Te amo, pero ‘Despacito’ se tiene que ir, bye”, señaló el artista colombiano.



El portal Antena 3, durante una entrevista con Luis Fonsi, le contó lo sucedido al cantante boricua mostrándole el video sin imaginar su reacción. “Nunca me voy a cansar de cantarla. Si se cansaron es porque la escucharon mucho”, reflexionó.

Sin embargo, en declaraciones anteriores a la agencia EFE, el propio Luis Fonsi dijo estar “seguro que habrá quien esté harto de escucharla” pero precisó que espera “haya ejercido una influencia positiva” entre los aspirantes a artistas.



“No pretendo tomar demasiado crédito, porque la mezcla de un artista urbano con otro pop es algo que ya se ha hecho mucho. Quise escribir una canción alegre y sensual y lo demás se dio porque Dios puso su mano", dijo Luis Fonsi en alusión al aporte de su compatriota Daddy Yankee.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.