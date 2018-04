Luis Miguel está en boga en estos días. La bioserie del cantante ha hecho que varios personajes de la farándula mexicana hablaran sobre su relación con ‘El Sol de México’, una de ellas fue Andrea Legarreta, la conductora de ‘Hoy’, que asistió al programa de Adela Micha ‘La Saga’ para hablar sobre diferentes temas, entre ellos, sus amores.



Andrea Legarreta está casada con Erik Rubín, a quien consideró el 'amor de su vida', aunque ha tenido muchas relaciones porque se consideró “una entregada, pasional”.



A través de las redes sociales preguntaron a Andrea Legarreta alguna vez había salido con Luis Miguel.



“A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeada por Luis Miguel. De pronto coincidíamos en ciertos eventos y babeaba”, dijo Andrea Legarreta.



Según contó la conductora de ‘Hoy’, Luis Miguel siempre manda a un chico de su equipo para hacer la invitación-por si le dicen que no- y hace unos años no fue la excepción con Andrea Legarreta.



Andrea Legarreta habló sobre una anécdota con Luis Miguel. (Video: YouTube)

“Él (Luis Miguel) se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Él normalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación. Yo creo que, porque si le dices que no, le dices al chico y no a él”, contó Andrea Legarreta.



El joven que se acercó le dijo que Luis Miguel tendría una cena en su casa donde estaba cordialmente invitada, pero Andrea Legarreta no le pareció correcto ir porque tenía un novio.



Andrea Legarreta acotó que no hay que malinterpretar sus palabras porque, al final, Luis Miguel “no me propuso nada”. Sin embargo, también confesó que después de mucho tiempo se arrepintió de haberle dicho que no, porque su novio de entonces, le fue infiel.

Mujer que vive en las calles de Buenos Aires negó ser la madre de Luis Miguel. (Video: Infama)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE