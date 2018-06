El reciente interés en la vida de Luis Miguel tras el lanzamiento de su serie de Netflix y su regreso a los escenarios ha sacado a la luz diferentes detalles sobre el cantante , entre ellos, la desaparición de su madre .

Desde hace varios años existen diferentes versiones y rumores sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel , Marcela Basteri , en los años 80.

Y ahora que Andrés García , considerado el segundo padre de Luis Miguel , ha decidido revelar que Luis Rey pidió a Arturo ‘Durazo’ y a él que lo ayudaran a ‘desaparecer’ a su esposa .

¿Dónde está la mamá de Luis Miguel? De un momento a otro no se supo más de Marcela Basteri. No se sabe si desapareció, si está en un manicomio o si falleció. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel? De un momento a otro no se supo más de Marcela Basteri. No se sabe si desapareció, si está en un manicomio o si falleció.

“Era mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, unas cosas muy sórdidas que quería hacerle (a su esposa), unas barbaridades a Marcela , terribles, y yo le dije no, yo no puedo hacer eso” , comentó Andrés García .

En la entrevista que le hicieron en ‘Todo para la mujer’, Andrés dijo haberse negado ante tal barbaridad y que incluso dijo que se lo comentó al propio Luis Miguel.

Andrés García declara sobre la supuesta desaparición de la madre de Luis Miguel.

En el tercer capítulo de la serie, se puede ver como Luisito Rey aprovecha la atracción que su esposa despertó en ‘Durazo’, Jefe del Departamento de Policía y Tránsito de México, en beneficio de la carrera de su hijo Luis Miguel .

Lo cierto es que sigue el misterio de la desaparición de la madre de Luis Miguel sigue en pie, ya que no se sabe qué le pasó realmente desde 1986.

