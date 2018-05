La serie de Luis Miguel en Netflix ha puesto al popular cantante en la mira de sus fans. Y es que tras su estreno, decenas de secretos de la vida del 'Sol de México' se revelaron para sorpresa, entusiasmo y hasta indignación de sus seguidores.



Uno de los detalles más polémicos de la serie de Netflix tiene que ver con Luisito Rey, padre de Luis Miguel. Al parecer, su progenitor lo explotaba laboralmente y nunca le permitió tener una vida normal, como la de cualquier niño de su edad.

Precisamente sobre Luisito Rey fue que habló el popular actor mexicano Andrés García. Según el artista, terminó su relación con el papá de Luis Miguel de manera muy violenta en España.

Según la serie de Netflix de Luis Miguel, Andrés García fue el hombre que ayudó a Luis Rey a llevar a su hijo al estrellato. Es más, era tanta la cercanía con la familia, que el cantante lo llamaba 'papá'.

Sin embargo, la relación terminó muy mal durante un viaje a España, según contó Andrés García durante una entrevista con el programa De Primera Mano.

'Te voy a contar un detalle muy feo. Luisito me pidió que lo encontrara en España porque Luis Miguel quería hablar conmigo. Me dijo: el niño viene para acá y dice que le urge hablar contigo', contó el actor.

Según su versión, solo iba a estar cinco días en España. Pero Luis Rey lo evitaba hasta que se le terminó el dinero. En vista de ello, Andrés García le pidió al papá de Luis Miguel que le cambiara un cheque.

Tras varios días de espera, Andrés García logró hablar con Luis Miguel, quien no sabía que el actor estaba en España. 'Tu papá me dijo que estabas aquí', dijo el actor. A lo que el cantante le contestó: 'no quiero ver a mi papá'.

Una vez en Sevilla, en la casa de la mamá de Luis Rey, Andrés García le pidió por última vez al papá de Luis Miguel que le cambiara el cheque. Sin embargo, se negó nuevamente, lo que los hizo terminar en los golpes.

'Mickey me preguntó por qué estaba así y le dije que su papá me había dicho que iba venir y que íbamos a estar tres días aquí. Resulta que no es cierto. Llevamos dos semanas', dijo Andrés García.

Andrés García revela por qué se peleó con Luis Rey

