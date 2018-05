Luis Miguel: Aracely Arámbula asegura que el cantante dejó de pasarle pensión a sus hijos [VIDEO y FOTOS]

No todo brilla para Luis Miguel. Y es que a pesar de que su serie en Netflix es todo un éxito con millones de fanáticos pendientes de cada capítulo, una acusación de su expareja Aracely Arámbula llega para enturbiar su momento de gloria.



Según la bella actriz Aracely Arámbula, famosa por telenovelas como Soñadoras, Corazón Salvaje, La Doña y La Patrona, Luis Miguel está nuevamente retrasado con la manutención de sus dos hijos varones, Miguel y Daniel.

"La serie no la he visto, he visto muy pocos promocionales porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, paseando, día de la madre, algo muy especial, así que no he visto mucho", dijo Aracely Arámbula en entrevista para el programa mexicano Un Nuevo Día.

La actriz le deseó todo el éxito del mundo a Luis Miguel, aunque dijo que la buena acogida de su serie de Netflix debería servir para que vuelva a cumplir sus obligaciones como padre.

"Que le vaya muy bien a la serie. En realidad le deseo que le vaya bien porque de alguna manera yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos", dijo Aracely Arámbula sobre Luis Miguel.

Los conductores de Un Nuevo Día se quedaron sorprendidos con las declaraciones de Aracely Arámbula y le preguntaron sobre el supuesto retraso en la manutención de los hijos de Luis Miguel.

"Es que algo hay de eso. Es una situación en la que se tiene que arreglar y espero que se arregle por el bien de los chicos. Aquí lo que más importa son los niños" , agregó Aracely Arámbula.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Luis Miguel se atrasa con la pensión de sus niños. En el 2012, Aracely Arámbula entabló una demanda contra el cantante por dejar de cumplir con los menores.

Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de no pasarle pensión a sus hijos. Video: Instagram / Un Nuevo Día

