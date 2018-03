Luis Miguel fue ampayado saliendo de hotel con una guapa corista argentina [VIDEO y FOTOS]

¿El amor nuevamente ha tocado la puerta del corazón del ya veterano cantante Luis Miguel? Pues, todo indica que sí. El mexicano, tal como muchos medios aztecas e internacionales ya dieron cuenta, fue visto con una guapa corista y modelo de nacionalidad argentina.



El tema es que ellos no estaban disfrutando de un café o una tartaleta mientras unos violinistas tocaban para ellos. No, nada que ver. Luis Miguel y su posible nueva musa resultaron 'ampayados' saliendo de un hotel de Monterrey.



Esto, como lo indicó Quién, ocurrió durante la madrugada. ¿Acaso Luis Miguel es un 'pillín'? Pues, no pisemos el acelerador (todavía). Antes de darse esta situación, la mujer conversó con un periodista de Univisión y habló ‘qué hay’ con el intérprete de 'Por debajo de la mesa'.



“Es una relación laboral”, dijo la chica, identificada como Paula Peralta. “Estoy acá para trabajar, estoy acá para hacer una gira (con Luis Miguel), estoy acá para acompañar a un gran artista, para acompañarlo en el escenario, para sumarle a su show”, añadió.



El tema más picante es que ella afirmó que tiene una relación otra persona. ¿Será que esto es una mentira? A juicio de muchos hinchas de Luis Miguel, le convendría que ello sea así ya que, sostienen, quedaría muy mal ante los ojos del ídolo mexicano.