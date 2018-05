Luis Miguel y el terrible desplante a Thalía en concierto que cantante jamás se lo perdonó | México | VIDEO | FOTOS

Durante la época de gloria de Luis Miguel, el cantante mexicano hacía lo que quería y nadie le negaba nada. Tampoco lo criticaban por los desaires y desplantes que hacía a colegas con la misma o más trayectoria que él y es que al 'Sol' no le gustaba que nadie brillara más que él.



Precisamente, se ha convertido en viral de YouTube un incidente que Luis Miguel pasó con Thalía en 1993, en el festival de Acapulco. Episodio que la cantante de 'amor a la mexicana' no se lo perdonó nunca.



En este encuentro Luis Miguel era el cantante más solicitado, todos los empresarios lo querían en sus escenarios y en el Festival de Acapulco demostró el carácter despectivo y displicente que tenía hacia todos los que estaban a su alrededor.



Thalía fue invitada a entregarle un premio a Luis Miguel durante el concierto que ofreció en Acapulco. Ambos se saludaron y la cantante nunca imaginó lo que iba a pasar. ¡Hasta ahora no podemos creer lo que se ve en YouTube!



“Es un orgullo ponerte la medalla, quiero decirte en nombre de todos los mexicanos que eres nuestro rey, nuestro sol, estamos muy orgullosos de tenerte y te amamos”, dijo Thalía, besando y abrazando con cariño a Luis Miguel en el video de YouTube.



Thalía pensaba que se iba a quedar a cantar y ha hacer la coreografía de 'será que no me amas' con Luis Miguel. Sin embargo, el 'Sol' le respondió "Lo que pasa es que no lo hemos ensayado. Yo creo que mejor de estas dos canciones la ensayamos y ya lo hacemos en otro programa”, se disculpó el cantante para despedir así a Thalía del escenario y continuar con su espectáculo.



¡Tremendo roche!