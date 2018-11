Luis Miguel: El detalle que recibió Rebecca de Alba de parte del 'Sol de México' | FOTOS

Fue hace unos días que Luis Miguel ofreció un concierto en la Ciudad de México. El dicha presentación el "Sol" fue abucheado por sus fanáticas porque consideraron que su show no fue el mejor.



La conductora de televisión Rebecca de Alba salió en defensa de Luis Miguel. Alba indicó que estuvo en el concierto e incluso el cantante le regaló una rosa blanca.



"Pues a mí me tocó un súper show, o sea no sé yo creo que es cada quien como le toque, o lo perciba ¿no? pero a mí me toco un súper show...", manifestó Rebecca Alba en el programa "De primera mano".



Rebecca de Alba continuó alabando las presentaciones que realiza Luis Miguel y manifestó que es una fiel admiradora. "Sus shows siempre van mejorando", indicó la modelo.



"¡Una rosa blanca! Yo no sé si todas las noches lo hace pero eran muchísimas rosas blancas que iban por allá y por acá. Total, que hasta la quinta me llegó y tomé mi rosa. Esa rosa ahí está, es especial, es una persona que quiero mucho y admiro. Es la única rosa que me han aventado en un concierto, ¡entonces más vale que la guarde!", sentenció Rebecca de Alba.