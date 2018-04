La serie de Luis Miguel en Netflix continúa generando polémica pero no por su contenido, sino por la cantidad de revelaciones que varios allegados a la estrella vienen haciendo tras el estreno de la esperada producción.



Uno de ellos es Sergio Riesenberg, el exdirector del Festival de Viña del Mar, quien reveló hace unos días que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le daba cocaína desde los 14 años y lo hacía trabajar como un adulto.

Y ahora, en entrevista para el programa mexicano Sale el Sol, Riesenberg contó que cuando era un niño, Luis Miguel vivía 'encerrado' en hoteles y aviones. 'Un niño que vive encerrado en las piezas de los hoteles del mundo y que le llevaban prostitutas para que lo entretengan, no puede ser feliz', aseguró.

'Un niño que no se relaciona con amigos de la misma edad, que no fue al colegio, que no estudió, no puede ser feliz, no hizo una vida de niño o de joven', agregó Riesenberg sobre la dura infancia de Luis Miguel.

Sin embargo, cuando se le consultó sobre sus polémicas declaraciones que indicaban que el padre de Luis Miguel le daba cocaína, aclaró que nunca vio exactamente que eso sucediera. 'Yo no vi exactamente que el papá le diera cocaína, pero se comentaba. Yo como director del Festival de Viña recibí informes de la gente de atención del hotel donde estábamos. Estábamos en piezas contiguas y se encontraban restos de cocaína en la habitación de Luis Miguel', indicó.

En esa misma línea, Riesenberg reveló que en muchas oportunidades tuvieron que postergar las presentaciones de Luis Miguel por sus excesos. 'Era espantoso, algunas veces tuvimos que dilatar sus actuaciones. Luis Miguel es un muchacho encantador, yo no lo veo hace años, pero yo digo que es una bellísima persona que fue explotado primero por su padre y más tarde por empresarios inescrupulosos'.

Finalmente, el exdirector de Viña del Mar afirmó que la relación entre Luis Miguel y su padre no era buena. Contó que en una oportunidad discutieron de tal manera que tuvieron que llamar a los guardias de seguridad del hotel para que los separaran. Por suerte, la pelea no llegó más allá de los gritos.

Exdirector de Viña del Mar revela la dura infancia que vivió Luis Miguel. Video: Sale el Sol

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.