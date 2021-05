“Entrégate” ha dado nombre al séptimo capítulo de “Luis Miguel, la serie”, pero hay una historia que pocos conocen sobre la exitosa canción.

El tema es uno de los más exitosos de la carrera del Luis Miguel y formó parte de su disco “20 años”, aparecido en mayo de 1990.

Con esta composición, el cantante mexicano consiguió posicionarse, por sexta vez, en el primero lugar de la lista Billboard Top Latin Songs.

Además de ser un éxito rotundo en México y América Latina, la canción llegó a ser nominado a los Premios Grammy.

Luis Miguel, la serie

¿QUIÉN FUE LA MODELO DEL VIDEO DE ENTRÉGATE?

“Entrégate”, compuesto por Juan Carlos Calderón, se convirtió en una canción muy popular, pero hubo una historia detrás que ensombreció el tema.

“El Sol”, en esos años, buscaba posicionarse en el mercado estadounidense y británico, por lo que también cantó el tema en inglés.

La canción se llamó “Before the Down” y fracasó en Estados Unidos y Reino Unido, dejando al “Sol” con la decisión de no interpretar sus canciones en inglés.

Mientras que otra pregunta sobre el video de “Entrégate” fue la identidad de la modelo que aparece con Luis Miguel. Su nombre es Verónica Varano y la llamaron para protagonizar las grabaciones en Bariloche, Argentina, luego de que el cantante la viera en una revista.

