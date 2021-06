Diego Boneta está envuelto en una nueva polémica, luego que el actor español Martín Bello -quien interpretó al ‘tío Tito’ en “Luis Miguel, la serie”– diera a conocer que procederá legalmente contra el famoso artista porque presuntamente lo golpeó durante las grabaciones de la serie de Netflix.

En entrevista con la revista TvyNovelas, Bello comentó que está pidiendo una compensación económica por los gastos médicos que debió afrontar dadas las secuelas que le dejó su colega mexicano tras el supuesto ataque.

Según, Martín Bello la agresión se habría dado durante la escena en la que su personaje le cuenta a Luis Miguel lo que sucedió con su madre.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, expresó el famoso a la revista, según declaraciones recogidas por el portal Milenio.com.

Asimismo, en una entrevista que brindó este lunes a “Los ángeles de la mañana”, el actor español puntualizó que en el guion no estaba establecido que debía haber golpes, y que fue algo que se decidió minutos antes de que se filmara dicha escena.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -el padre de Luis Miguel en la ficción- en la primera temporada”, aseguró Bello en una videollamada que realizó desde Madrid.

Martín Bello relató que, al momento de filmar dicha escena, le habían colocado una protección en su espalda pero que, tras los golpes que recibió de Boneta, se le fueron “cayendo”. “Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto -comenzó-, pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: ‘me buscan la cadena y los anillos porque si no, no sigo’. Vi que la cosa se ponía fea”, comentó.

Incluso, Bello dijo que uno de los golpes de Boneta le causó una lesión en el cuello. “Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico ni la falta de movimiento en el brazo”, indicó.

“Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, continuó el actor.

El artista español aseguró que tiene una copia de todos los análisis médicos que se hizo para poder demostrar su versión de los hechos en medio de un litigio judicial con la producción de la ficción.

Por otro lado, Martín Bello aseguró que la producción de la serie le había dicho que sería parte de la tercera temporada pero que, luego de aquella escena de violencia, no volvieron a convocarlo ni a ponerse en contacto con él.

