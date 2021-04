La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, que se estrenó este domingo 18 de abril en Netflix, ha revelado varias incógnitas de la vida del ‘Sol de México’ y ha destapado detalles íntimos de su entorno familiar. Uno de los temas que más he despertado el interés de los fanáticos es sobre el tío del cantante mexicano, ¿qué pasó con Mario Vicente Gallego?

Como se recuerda, la primera entrega de “Luis Miguel, la serie” terminó con la muerte de Luis Rey, el padre de Luis Miguel, en 1992. Los nuevos capítulos retomarán este trágico momento y luego continuarán abordando la vida del cantante entre los años 90 y 2000.

Luego del fallecimiento de Luisito Rey, Tito comienza a jugar un papel importante tanto en la segunda temporada de la serie de Netflix, como en la vida real del cantante mexicano. Por ello, te contamos quién fue en realidad Mario Vicente Gallego, el verdadero tío del intérprete de “La Incondicional”.

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenó el domingo 18 de abril en Netflix. (Foto: Netflix)

“LUIS MIGUEL, LA SERIE”: QUÉ PASÓ CON MARIO VICENTE GALLEGO, EL TÍO DE LUIS MIGUEL

Aunque en “Luis Miguel, la serie” Tito aparece como primo de Luisito Rey, en la vida real se trata de Mario Vicente Gallego, hermano del padre de “El Sol de México”.

En la primera temporada de la serie de Netflix, Tito aparece como un inseparable del padre de Luis Miguel. Tras los problemas entre padre e hijo, Tito fungió como productor artístico del cantante mexicano por casi diez años, entre 1981 y 1992.

Sin embargo, los problemas entre Luis Miguel y su tío comenzaron a surgir por malos manejos de los bienes de “El Sol de México”, motivo por el cual fue despedido.

Luis Miguel y su padre Luis Rey. (Foto: Getty Images)

La mala relación entre Mario Vicente Gallego y Luis Miguel llegó a un nivel más tenso en 1998, cuando el tío del cantante demandó a su famoso sobrino en España exigiéndole el 10 por ciento de las ganancias de los años que trabajó con él.

Otra de las exigencias que Mario pidió fue una mensualidad de 600 euros por ese mismo periodo, exigiendo 80 mil dólares en total.

“Luis Miguel no quiere ir a juicio y cada demanda que pongo, compra a los abogados, no lo puedo decir con exactitud, pero a las pruebas me remito”, dijo Mario Vicente en 2004 en entrevista con Ventaneando desde su casa en Cádiz.

En esa entrevista, el tío de Luis Miguel aseguró que cuando trabajó para Luis Rey y su famoso sobrino hizo de todo. “Te he limpiado todo, esperaba a tu padre que saliera de borrachera, te he esperado a ti desde las cinco de la mañana y no dentro de las fiestas sino afuera en la puerta como los guaruras”, agregó.

Mario Vicente Gallego también habló sobre la desaparición de su cuñada Marcela Basteri, a quien vio por última vez en agosto de 1986, en su casa del club de golf de Las Matas en España, lugar donde él y su esposa Rosa, trabajaban asistiendo a los Gallego Basteri.

“Yo la vi voluntaria… sobre todo en la casa estaba viviendo sensacionalmente bien. Es un terreno, que es una zona residencial. Entonces se fue; había un señor abajo esperándola. Mi hermano dice que era Antonio, que lo conocimos en la gira de Italia”, dijo en 2004.

Sobre la teoría que apunta que Luis Rey fue responsable de la desaparición de Marcela, Vicente defendió a su hermano y afirmó que no sería capaz de hacer algo así.

“Mi hermano puede tener mal carácter. Era una persona soberbia, insoportable, tenía muchos defectos, pero nunca en la vida le hizo daño a una mosca. Era muy gritón y dicen que perro que grita no muerde”, concluyó Mario Vicente Gallego, quién murió exigiendo el pago por 11 años de trabajo a su sobrino.