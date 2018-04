Luis Miguel: Revelan que su papá le daba cocaína cuando tenía tan solo 14 años [VIDEO y FOTOS]

Con el próximo estreno de la biografía de Luis Miguel en Netflix, muchos rumores de su familia han cobrado importancia. Ese es el caso de su madre, desaparecida hace muchos años y de quien se dijo que era vagabunda y vivía en Argentina.



Sin embargo, ahora ha surgido un nuevo rumor sobre su padre y exmanager, Luisito Rey. Y es que según el director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, Rey le daba cocaína a Luis Miguel cuando tenía 14 años.



Durante una entrevista en el programa chileno 'Bienvenidos', Riesenberg reveló que durante la primera visita de Luis Miguel al famoso festival de Viña del Mar, en 1985, él mismo fue testigo de cómo su padre le daba cocaína.



"Luisito Rey empieza a explotar a este niño (Luis Miguel), yo estuve con ambos en el Hotel O´Higgins y vi como trataba a Luis Miguel. No le pegaba, pero por Dios que le gritaba", dijo Riesenberg, quien ocupó el cargo de director del festival entre 1981 y 1990.



"A los 13 o 14 años, la edad que yo lo traje a Viña porque me lo habían ofrecido un año antes pero yo lo encontré muy chico, le daba cocaína. Lo digo responsablemente y a prueba de desmentido" , agregó.

Por otro lado, el exdirector de Viña aseguró que durante ese mismo año y luego de una violenta discusión entre Luis Miguel y su padre, este último dejó de representar al Sol de México. En su lugar, entró el argentino McClure.

"Manejó comercialmente a Luis Miguel por muchos años. No lo trababa mal pero a un niño de 14 años no puedes hacerlo trabajar en la forma que McClure hacía trabajar a Luis Miguel", agregó sobre su nuevo manager.

Asimismo, contó que a su corta edad, Luis Miguel le dijo que le ponían prostitutas en su habitación. "Me decía 'Sergio, yo conozco supuestamente miles de países, he viajado por todo el mundo, pero la verdad es que solo conozco los hoteles y las meretrices que me ponen en la pieza'".

Teaser de la bioserie de Luis Miguel. Video: Facebook

TAMBIÉN PUEDES LEER