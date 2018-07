Luis Miguel viajó a España para comprobar si la mujer internada en un hospital psiquiátrico es su madre Marcela Basteri, además, su padre Luisito Rey termina en la banca rota, todo ello en el episodio número 11 de la popular serie de Netflix .



Si aún no has visto el episodio 11 de Luis Miguel La Serie , te recomendamos que lo hagas antes de leer esta nota.



Al terminar el episodio 10 de la serie de Netflix , Luis Miguel viajó hasta un centro psiquiátrico de Canarias para comprobar si la mujer internada en este lugar, era su madre Marcela Basteri, quien llevaba varios años desaparecida.



Lamentablemente para 'El Sol de México', no se trataba de su madre. Por lo que tiene que pedir ayuda a su rival de amores: 'Fede', hijo del expresidente del país azteca, Miguel de La Madrid.



En tanto, Luisito Rey, el malvado padre de Luis Miguel , queda en la ruina, debido al fracaso de su productora musical en España.



Después de tocar varias puertas, el español decide regresar a México para pedirle ayuda a Luis Miguel , pese a las serias desavenencias entre ambos.



Un demacrado Luisito Rey acude a buscar a Luis Miguel en una de sus presentaciones; sin embargo 'El Sol de México' al verlo, solo optar por seguir su camino y lo desprecia.



Al ser interrogado por un agente israelí que buscará a su madre, Luis Miguel recuerda que la última vez que vio a Marcela Basteri fue cuando Luisito Rey le exige escoger entre quedarse con su madre y él. Increíblemente el cantante decide irse con su padre.



Al finalizar el episodio, Luis Miguel corre tras Issabela Camil y ambos se dan un apasionante beso, en una playa de Acapulco.

