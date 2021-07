El cantante Luis Miguel a quien también se le conoce como “El sol” de México y reconocido por ser uno de los hombres considerados como los galanes más codiciados del ambiente artístico, también ha tenido algunas decepciones amorosas a lo largo de su vida.

Luis Miguel es uno de los artistas con mayor éxito en la historia y ha tenido más de 120 reconocimientos musicales. En Latinoamérica él ha logrado consolidarse como uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, lo que también le ha servido para ser elegido como uno de los hijos predilectos de México.

¿QUIÉNES FUERON LAS ACTRICES Y FAMOSAS QUE RECHAZARON AL “SOL DE MÉXICO”?

Si bien el artista ha tenido distintas parejas a lo largo de los años, no siempre le fue bien en el lado amoroso. Él también atravesó por una etapa donde fue rechazado por actrices y famosas que actualmente son muy reconocidas.

ANDREA LEGARRETA

La actriz Andrea Legarreta, recordada por haber participado en “Vivan Los Niños”, contó en su momento que durante unas vacaciones familiares en Acapulco el artista y ella coincidieron en un restaurante. Fue allí cuando el ‘Sol’ se acercó a su mesa para saludar a su familia e invitarla personalmente a salir.

Legarreta a pesar que se sintió halagada por la invitación lo rechazó porque en esa época ella tenía una relación de 7 años con otra persona. Actualmente es la esposa de Erik Rubin.

YANET GARCÍA

La presentadora del clima, Yanet García también llamó la atención de Luis Miguel. Según diversos medios de comunicación el cantante le pidió ayuda al ‘Burro’ Van Rankin, su amigo que trabajaba junto a García. Pero Yanet rechazó la invitación y continuó su relación con su novio de aquel entonces.

ALEJANDRA ÁVALOS

La cantante contó cómo fue que tuvo que decirle que no a Luis Miguel. Esto fue cuando el cantante consiguió su número telefónico para invitarla a salir, pero la respuesta de Ávalos fue muy clara desde un inicio y le dijo que no estaba interesada en una relación. En una entrevista reveló que la canción “Tengo todo excepto a ti” es dedicada a ella.

LUZ ELENA GONZÁLES

El “Sol de México” también intentó conquistar a Luz Elena Gonzáles y la invitó a salir, pero no todo salió como él lo planeó debido a que Gonzáles aún estaba enamorada de su ex novio y consideró que no era buena idea involucrarse con el Luis Miguel.

LUCIA MÉNDEZ

Durante la juventud de Luis Miguel se habló de esta presunta relación que habría tenido con Méndez, quien además es quince años mayor que él. Lucía optó poner fin a la relación debido a que tenía una carrera exitosa que le impedía seguir al lado del “Sol de México”.

PATY MANTEROLA

La cantante Patricia Manterola también es una de las mujeres que rechazaron al “Sol de México”. Ella sostuvo que la única relación que sostuvo con Luis Miguel fue de una completa amistad.

En una entrevista Manterola reveló que a inicios de su carrera se encontró “El sol” en el aeropuerto luego que ambos llegarán de un viaje en aviones privados, y el asistente del cantante invitó a Manterola a su avión porque Luis Miguel quería saludarla.

Pero Manterola nunca se sintió atraída por el cantante a pesar que en aquella oportunidad se encontraba alejada de su novio. Por ello, solo aceptó saludarlo en su avión pero luego no pasó nada más.