La serie sobre la vida de Luis Miguel inspirada en el cantante mexicano siempre pone sobre la mesa los misterios aún no revelados de ‘El Sol de México’. Uno de ellos es la desaparición de su madre, Marcela Basteri.



Ahora, Adua Basteri, la tía abuela de Luis Miguel rompió su silencio en el programa ‘Suelta la Sopa’, de Telemundo, lanzando fuertes acusaciones contra el cantante, de quien dijo jamás ha tenido la intención de buscar a su madre.



La mujer comentó que cuando Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, preguntó a Luisito Rey, padre del ‘Sol de México’, por su madre, este contestó que Marcela Basteri había huido a Italia “para buscar a su novio”.



“Eso es mentira Marcela no tenía novio, en Italia solo tenía a su padre y su hijo Sergio”, dijo la tía de Luis Miguel.



Cuando el hermano de Luis Miguel comenzó a reclamar a su madre, Adua Basteri confirmó que, desesperada por encontrarla, acudió a un programa de la televisión italiana.



“Yo le había dicho a Ale: 'Te doy un mes. Si en un mes no sé dónde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'", dijo la pariente de Luis Miguel sobre la conversación que tuvo con el hermano del cantante.



Tía abuela de Luis Miguel habló fuerte contra el cantante. (Video: 'Suelta la Sopa')

Sin embargo, la tía abuela de Luis Miguel le respondió que el padre de Marcela Basteri, quien era “pobre”, debía saber dónde estaba su hija.



“Estoy segura que se molestaron porque yo hice esta búsqueda. Si fueran otras personas con un poco de cerebro y un poco de corazón, me hubieran llamado y dicho que estaban de acuerdo conmigo”, agregó Adua, muy mortificada, en otra entrevista recogida por Clarín.



Según Marcela Adua, cuando conoció a Luis Miguel “era un buen chico”, pero cuando ella emprendió la búsqueda de su sobrina, “no estuvo de acuerdo”. “No hizo nada para buscar a su madre”, concluyó enojada.



Tras la búsqueda de Marcela Basteri, cortó toda relación con Luis Miguel, pues “ellos tampoco quisieron saber nada más de mí”.



La tía abuela de Luis Miguel indicó que no siente que Marcela Basteri esté muerta, pese a las tres décadas que lleva desaparecida. Pero lo más extraño es que durante su búsqueda, una periodista argentina se acercó para indicarle “que se cuide las espaldas” porque la desaparición podía estar involucrada con la mafia.

