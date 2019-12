Luisana Lopilato siempre será recordada por su papel de ‘Mía Colucci’ en la serie juvenil argentina “Rebelde Way” y por ser parte de la extinta banda de pop “Erreway” que estuvo activa hasta el 2007. La actriz continuó con su carrera actoral y participó en varias telenovelas hasta el 2016 que decidió dar un breve paso al costado para cuidar a su hijo Noah que fue detectado con cáncer de hígado.

La intérprete de 32 años se casó con el cantante canadiense Michael Bublé en 2011 y desde ese momento han formado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento anglosajón y latino. En 2016 se mostraron más unidos que nunca, ya que tuvieron que sobrellevar la terrible noticia de que su hijo mayor tenía una grave problema de salud.

Luego de superar este terrible problema, Luisana, Michael y su tres hijos están viviendo una de las etapas más especiales de su vida y llena de felicidad, ya que sus pequeños están sanos y llenos de vitalidad.

Pero esta hermosa etapa que están viviendo no es significado que de vez en cuando surjan ciertas tensiones motivadas por los celos.

¿POR QUÉ LUISANA LOPILATO ARMÓ UNA ESCENA DE CELOS?

Por norma general, Michael Bublé detesta verse en sus reportajes fotográficos o en televisión, así que cuando grabó el vídeo musical para acompañar su sencillo ‘Love You Anymore’ le pidió a Luisana Lopilato que lo revisara y comprobar si había algún plano en el que saliera poco favorecido “o gordo”. Lo que no se esperaba es que reaccionara como lo hizo.

“Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: "¿Quién es esa zo**a del vídeo, Mike?’“, ha desvelado el artista a su paso por el programa de Graham Norton.

Irónicamente, como ha apuntado Michael, la actriz argentina protagoniza con frecuencia escenas de pasión con “hombres muy, muy atractivos” por cuestiones de trabajo sin que él diga ni una palabra al respecto, pero en la primera ocasión que su marido se puso ligeramente romántico con otra mujer, Luisana perdió los papeles.

“Yo solo estaba en la playa con una chica, y no hice nada. Como mucho le di la mano mientras rodábamos, pero ella me contestó muy seria: ‘Bueno, la cuestión es que te hizo sonreír, ¡y de verdad!". Al parecer conoce mi sonrisa ‘de verdad’ y la sonrisa ‘de cara de culo’ que pongo en la alfombra roja”, se ha disculpado el canadiense.