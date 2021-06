En su travesía por Colombia debido a las marchas contra el presidente uribista Iván Duque, el famososo youtuber Luisito Comunica se encontró con el influencer ‘La Liendra’, quien le dio un ostentoso regalo que sorprendió a todos.

En sus historias de Instagram, ‘La Liendra’ comentó que había estado buscando un regalo para el mexicano, ya que siempre ha tenido una gran admiración por su contenido en redes sociales, que lo han hecho reconocido en la mayor parte del mundo, sobre todo, en Latinoamérica.

Luisito Comunica es muy fanático de los relojes, así que ‘La Liendra’ le regaló un Rolex valorizado en 23 millones de pesos colombianos. Todo un lujo para el youtuber mexicano, quien también se sorprendió con el obsequio.

“¿Rolex? Creo que nunca había visto un Rolex, wey. Wow. De verdad, me siento apenadísimo por esto. Wow amigo, no sé ni qué decir”, dijo Luisito Comunica.

“No te podía dar algo normal, te tenía que dar algo a tu nivel”, respondió ‘La Liendra’ ante el asombro del azteca.

Si bien Luisito Comunica es fan de los relojes, admitió que nunca se ha percatado de qué tan alto nivel son. “Oye, estoy muy impactado por esto, qué loco. O sea, bien lo dices, me gustan los relojes pero no sé del tema de la alta relojería. Está pesado”, dijo.

El influencer colombiano compartió varias fotos que se tomó con Luisito Comunica luego de una cena. En el encuentro también estuvo la novia del colombiano, Dani Dule, y su manager.

Posteriormente, ‘La Liendra’ y Luisito Comunica terminaron en un emotivo abrazo. El youtuber mexicano habló acerca de la calidez y hospitalidad que los colombianos le han dado en los últimos días que ha visitado Cali y Medellín.

“No sé cómo sentirme. Gracias, amigo, y gracias a la gente de Colombia que me ha recibido tan lindo”, concluyó.

“Simplemente sepa que ni yo sabía cómo venir a esta reunión, estaba nervioso, hace rato no me sentía tan nervioso de conocer a alguien. Me siento orgulloso del ‘influencer’ para mí más grande el mundo, síguela rompiendo”, contestó ‘La Liendra’.

El influencer colombiano también respondió a las críticas que recibió por comprarle un Rolex a Luisito Comunica.

“Porque sí, porque es mi plata, porque me nace hacerlo, porque puedo, quiero y no me da miedo, y por último porque es mi plata”, escribió en una larga nota que publicó en sus historias de Instagram.

