El youtuber Luisito Comunica está en el ojo de la tormenta en México. ¿El motivo? Los usuarios en redes sociales lo calificaron de machista y racista después que publicara videos y fotos de su viaje a Kenia, en África.

El influencer compartió videos y fotos en Nairobi, en los que posó con habitantes de la ciudad con comentarios como: “Qué bien la pasé con estos bros”.

Los seguidores de Luisito Comunica se molestaron porque indicaron que se estaba aprovechando de los habitantes del país africano como si se tratara de objetos.

“Las infancias negras no son decoración para tu Instagram, mucho menos atracciones turísticas para exponer en tus redes. Cuando van de vacaciones a Francia, será que se toman fotos con niñitos que no conocen y las suben sin censurarlas (…) No son un mensaje, no son una decoración, no son utilería. Las infancias racializadas deben respetarse”, fue uno de los tantos comentarios que recibió en la red social.

Luisito Comunica fue calificado de machista por este comentario. (Instagram)

Sin embargo, lo que más molesto a los usuarios es que Luisito Comunica subió una fotografía de su novia Arianny Tenorio, junto a un hombre de Nairobi, y escribió en la leyenda: “Ya ofrecieron más de 100 vacas por Arisita”. El comentario fue calificado como machista y misógino.

La novia del youtuber e influencer tampoco escapó de las críticas. Arianny le tomó unas fotos a un guía turístico usando su mercancía de joyas.

Finalmente, para escapar de las críticas Luisito Comunica publicó una historia en Instagram para explicar que estaban apoyando a estas personas porque “sus oportunidades son muy escasas”.

