¡Qué viva el amor! Lupillo Rivera mostró a sus más de un millón de seguidores de Instagram que vive un gran momento al lado de Giselle Soto, la mujer que le ha robado el corazón.

El intérprete de “El Moreño”, “Sufriendo a solas” y “Despreciado” compartió una instantánea donde lo vemos posando junto a su novia cerca de un árbol navideño, ambos llevan puestos unos pijamas inspirados en la fiesta de Navidad.

En la leyenda de la instantánea, el cantante mexicoamericano le dedicó unas dulces palabras a su pareja con las que le confesó lo agradecido que está de tenerla en su vida y aseguró que es un “regalo de Dios”.

“Gracias por tanta felicidad en este tiempo...Eres el regalo de Dios que vino a iluminar mi camino de nuevo”, escribió en la publicación que hasta el momento suma más de 69 mil “Me gusta”.

Por su parte, Giselle Soto publicó una fotografía con un mensaje en el que llenó de elogios a su pareja y destacó que lo caballero que es.

“Desde el primer día, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no cambiaría nada. Siempre me has hecho sentir tan hermosa, tan valiosa y tan enamorada sin tener que PREGUNTAR si me amabas por igual. Eres una RAZA RARA y el tipo de caballero por el que toda mujer ora. Gracias por sostener mi mano en esta montaña rusa en la que estamos juntos. Nunca tenemos las respuestas, pero siempre las resolvemos. Feliz aniversario”, escribió.

