Lupillo Rivera siempre da que hablar. Esta vez su esposa Gisselle Soto contó como la insólita pedida de matrimonio que recibió por parte del cantante.

En una reciente entrevista, la empresaria contó que “El Toro del Corrido” le dio un anillo de un dólar hecho por si tía y se dio en el funeral de su padre, quien falleció en mayo de este año.

“Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer acepta un anillo de un dólar, she’s the one”, contó la maquilladora al programa “Hoy Día”.

Cabe señalar que Soto de 26 años se casó legalmente con Lupillo de 49 hace unos meses. Hecho que el músico confirmó en junio pasado. “No es mi novia, la muchacha es mi esposa”, reveló, pero no contó cuándo se dio la unión.

Aún así, la cosmetóloga espera tener una boda de ensueño donde pueda lucir su vestido blanco dentro de una iglesia. Hecho que se podría concretar pronto pues confesó que ya “andan en planes”.

VIDEO RECOMENDADO

Muere abuela de Christian Nodal

El cantante mexicano publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram para despedirse de su abuela.