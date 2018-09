Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, murió a los 26 años por sobredosis | VIDEO

Lamentable. El rapero estadounidense Malcolm James McCormick, conocido en el mundo de Hollywood como Mac Miller, fue encontrado muerto este viernes a causa de una presunta sobredosis, informó el portal TMZ. El músico también era conocido por haber sido novio de Ariana Grande , hasta mayo pasado.

Las primeras informaciones señalaron que el cuerpo de Mac Miller fue hallado sin signos vitales en su casa del valle de San Fernando, en California.

A Mac Miller, de 26 años, también se le conocía por su 'adicción' a las drogas. Todo indicaba que este era el principal motivo del fin de su relación con Ariana Grande.

Poco después de su ruptura, Mac Miller fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste eléctrico en Los Ángeles y darse a la fuga.

Se sabía que Mac Miller iba a iniciar una gira de conciertos el próximo mes de octubre.

Con Mac Miller, Ariana Grande grabó los temas 'My Favorite Part' y 'My Way', siendo este unos de los primeros éxitos de la joven artista.