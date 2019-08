Maluma y el tierno mensaje que le dedicó a Madonna en Instagram por su cumpleaños 

La “Reina del Pop”,Madonna , cumple este viernes 61 años y Maluma ha querido saludarla públicamente a través de sus redes sociales.

Maluma compartió un mensaje que fue acompañado con una fotografía en la que los vemos abrazados, como si fueran a darse un beso; sin embargo, la instantánea forma parte del clip “Medellín”, un dueto entre el colombiano y Madonna.

“Happy birthday to the greatest, the real queen… Love you miss crazy” (Feliz cumpleaños a la mejor, la reina real… Te amo loca señorita)”, fue la leyenda con la que acompañó la foto el intérprete de "Mala mía".

Hace unas horas, Madonna volvió a sorprender a sus seguidores mostrando que a sus 61 años mantiene su flexibilidad, en un video que la cantante subió a su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes se puede ver a Madonna haciendo ejercicio, mientras escribe en su celular echada en el piso. Ella estaba estirando las piernas con una facilidad envidiable.

Madonna Louise Veronica Circcone, simplemente conocida como Madonna, es una de las estrellas que definió el género pop desde la década de 1980.