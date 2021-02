“Madre solo hay dos” sigue siendo una de las series más vistas de Netflix desde su estreno el pasado 20 de enero. La historia que cuenta la vida de dos madres que al dar a luz les intercambian a sus hijas y que al enterarse deciden vivir las cuatro juntas como una extraña pero bonita familia, tiene como protagonistas a Ludwika Paleta y Paulina Goto.

La serie de Netflix fue creada por Carolina Rivera y coescrita por Fernando Sariñana, padres de la también actriz Ximena Sariñana. Tras el éxito del que sigue gozando “Madre solo hay dos”, son muchos los usuarios que inevitablemente se han hecho la misma pregunta: ¿por qué si Ximena también es parte del mundo de la actuación no fue la protagonista? Duda válida debido a que la ficción cuenta con algunas anécdotas familiares.

De hecho, Carolina Rivera confesó que “Madre solo hay dos” nació cuando a su hija convertirse en madre, pues le resultó muy interesante ver como Ximena Sariñana aprendía a compaginar su nueva vida y su fama en la música.

La serie de Netflix fue creada por Carolina Rivera y coescrita por Fernando Sariñana, padres de la también actriz Ximena Sariñana (Foto: Instagram/Ximena Sariñana)

“La génesis de la historia tiene mucho que ver con Ximena. Esta historia se me ocurrió cuando recién acababa de tener a su niña y yo la estaba ayudando. A raíz de estas conversaciones mamá e hija, en donde ella me platicaba cómo veía el mundo siendo madre y yo le decía cómo lo veía yo, nació la génesis”, reveló Rivera en una entrevista.

POR QUÉ XIMENA SARIÑANA NO PROTAGONIZÓ “MADRE SOLO HAY DOS”

Si bien Ximena Sariñana no fue protagonista de la serie creada por sus padres, sí participó en la realización de la música junto a otras grandes nuevas creadoras como Gianna Sotero, Loli Molina y Fernanda Valenzuela. Pero, ¿por qué razón no fue parte del elenco de actores?

A través de un video de Netflix publicado en redes sociales, la misma actriz y cantante se encargó de responder la interrogante de los fans. En el clip Sariñana reconoce que su participación en “La casa de las flores” fue una gran experiencia para retomar su faceta actoral; sin embargo, considera que la música es lo que hoy la mueve y le deja una satisfacción que no podría ser reemplazada por nada.

“‘La casa de las flores’ ha sido uno de los proyectos más divertidos en el que me ha tocado estar. Me la pasé increíble y no hubiera preferido para nada estar detrás de cámaras, pero la verdad escribir música para una serie es súper entretenido y estoy haciendo lo que más me gusta: música”, dice la artista.

“Me tuve que poner las pilas muchísimo para retomar conocimientos que tenía súper olvidados, sobre todo en tiempo de pandemia… Ahí me tienes microfoneándome a mí solita, grabándome y tardándome horas en editar, pero al final fue una muy buena experiencia y siento que también crecí mucho musicalmente y es lo que buscas al final en cada proyecto”, reveló Ximena Sariñana.