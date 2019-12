Maite Perroni es una de las cantantes y actrices más populares de México. La recordada ‘Lupita’ de RBD está en su mejor momento, ya que su carrera musical va viento en popa y su otra pasión que es la actuación también se encuentra en el tope más alto gracias al gran éxito que ha tenido el estreno de su última película llamada “Doblemente embarazada”.

Pero más allá de su vida profesional, su corazón también se encuentra más que feliz al lado de su novio Koko Stambuk, ya que la actriz ha contado que se encuentra comprometida con el hombre de su vida y que está muy emocionada por lo que vendrá para ellos.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Maite Perroni ha contado que el proceso de la pedida fue mucho más normal de lo que uno podría esperar. Nada de rosas o música de fondo, tan solo dos personas enamoradas y su chico pidiéndole que se casara con él sin formalidades, sino directo y al grano, como debe ser.

¿CÓMO FUE QUE KOKO STAMBUK LE PIDIÓ MATRIMONIO A MAITE PERRONI?

Maite Perroni está más feliz que nunca por su relación con el productor Koko Stambuk que le ha pedido matrimonio.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi novia? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, contó en la entrevista.

También contó que se dio una celebración pero muy íntima y a su manera, con el invitado más importante de todos, su amor. “Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”.

¿Y el anillo? le pregunta la periodista: "pues también lo hay. Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, explicó la actriz.

La pareja está más feliz que nunca por el paso que han dado y están más unidos que nunca luego de trabajar juntos en la película “Doblemente embarazada” que ha sido todo un éxito de taquilla en México.

“Hemos aprendido a ser cómplices, a entendernos. Somos muy diferentes pero al mismo tiempo más parecidos de lo que la gente se cree”, dice con una preciosa sonrisa de enamorada.