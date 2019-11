Maite Perroni es una de las cantantes y actrices más exitosas de los últimos tiempos en México. La recordada “Lupita” de RBD logró abrir muchas puertas luego de su participación en la serie juvenil “Rebelde”. Durante la última década ha protagonizado muchas telenovelas entre las que están “Cuidado con el ángel”, “La gata” y la más reciente, “Papá a toda madre”.

A la par de la actuación, la intérprete de 36 años también ha desarrollado su carrera musical. Luego del fin del grupo RBD, Maite debutó como solista en 2013 y se perfiló por la fusión de ritmos latinos como la bachata, boleros, vallenato, trap, reguetón y entre otros géneros musicales. Esto la ayudó a hacerse un espacio en la industria musical a nivel internacional.

Maite Perroni ha confesado que la música y la actuación son su mayor pasión, sin embargo, ha vivido algunas situaciones que le han dejado un mal sabor de boca y se trataría de un papel protagónico del cual se arrepiente de haber aceptado y se trata de “Cachito del cielo”.

¿POR QUÉ MAITE PERRONI NO RECUERDA CON CARIÑO A “CACHITO DEL CIELO”?

Maite Perroni se presentó en el programa de YouTube de la periodista mexicana Lourdes Stephen y respondió muchas interrogantes sobre su carrera, pero también tuvo que contar cuál es el papel protagónico que no recuerda con mucho cariño y se arrepiente de haber aceptado.

“Hubo un proyecto que en especial fue como raro porque no entendíamos si iba a ser comedia o si va a ser melodrama, terminó siendo una cosa muy extraña que se llamó “Cachito de cielo". Entonces fue una cosa rarísima”, se sinceró Maite.

Si bien al principio el proyecto que protagonizó junto a Pedro Fernández pintaba muy bien, la estrella mexicana reconoció que terminó por no tener mucho sentido.

“Yo veía cómo estaba nuestra querida productora agobiadisima por tratar de resolver esto entonces estaban escribiendo y reescribiendo. Fue como un proyecto tropezado y que al principio empezó superbien, pero ya después como que no tenía mucho sentido, entonces sí no me inspiró mucho”, aseguró la exRBD.

Maite Perroni fue muy sincera al decir que sintió mucho descontento por el guión de la novela y que no la recuerda con mucho cariño, pero dejó en claro que ella quiere y respeta mucho a todos sus compañeros que en ese momento compartieron roles.

“Pedro Fernández es un tipazo, todos, si eso no tiene nada que ver, más bien era como la historia, como que a todos nos pasó eso yo creo”, concluyó la artista.

¿DE QUÉ SE TRATÓ “CACHITO DE CIELO”

Adrián 'Cachito' Gómez es un atractivo y carismático futbolista con un futuro prometedor que está viviendo el mejor momento de su vida, el cual comparte al lado de Renata Landeros joven y bella periodista deportiva quien es el amor de su vida. 'Cachito' morirá sorpresivamente cuando dos distraídos ángeles por un 'pequeño error', lo lleven a la antesala del cielo.

Al aclarar la confusión negociará su regreso a la Tierra, pero ésta será bajo condición de otro nombre y otro cuerpo.

‘Cachito’, ahora Salvador y sacerdote de profesión, hará todo lo posible por estar cerca de sus seres queridos y reconquistar a Renata.

'Cachito de cielo' fue una novela que protagonizó Maite Perroni y se arrepiente de haberlo tomado (Foto: Televisa)