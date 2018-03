Maluma se encuentra en la cúspide de su carrera como cantante, pero ello no lo exime de ser blanco de críticas, en especial de otros colegas como el español Alejandro Sanz.



Alejandro Sanz usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a Maluma por un video que se volvió viral del intérprete de ‘Felices los 4’ junto a un integrante del grupo Piso 21.



“Maluma, hermano, vi tu videíto… jajajaja, no te rías de tu amigo porque no puede cantar ‘Mi soledad y yo’, él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él”, escribió Alejandro Sanz.



El video al que hace mención Alejandro Sanz es una InstaStory donde aparece Maluma con Llane, quien desentona a la hora de cantar el tema, mientras el colombiano echa a reír.



Sin embargo, el “llamado de atención” de Alejandro Sanz a Maluma estaba cargado de buena onda, ya que le deseó lo mejor en su carrera como cantante.



“De corazón te deseo que, ojalá dentro de 25 años, un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido con la vida como yo. Un abrazo, viva el respeto y el compañerismo”, continuó Alejandro Sanz.

