Maluma es querido por todos y en todo el mundo… a excepción de la ciudad de Palencia, en España. ¿Por qué? Pese a que el artista colombiano se presentará en setiembre en ciudades como Barcelona y Madrid, una campaña busca cancelar su concierto en las Fiestas de San Antolín.



¿La razón? La molestia de un grupo de personas sobre las letras “machistas” de Maluma que contienen algunas de sus canciones y que interpretaría en el show que organizada el gobierno local –el mismo que promociona la presencia del artista con “bombos y platillos” –, precisó la organizadora al diario El País de España.

“Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa”, se puede leer en la página change.org de la campaña online contra el cantante.



Entre tanto, el mismo periódico contactó a funcionarios de la citada alcaldía municipal, quienes aseguraron que es una iniciativa válida porque hace parte del derecho a la libre expresión, sin embargo, el concierto no será cancelado. La campaña “No a Maluma en Palencia” ya tiene casi 10,000 personas y la cifra va en aumento.

Actualmente, Maluma recorre Estados Unidos con su gira F.A.M.E. y ya ha logrado varios 'sold out' en algunos importantes recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, una experiencia que –en palabras del propio intérprete de 'Felices los 4'– le “quitó el sueño” de lo feliz que se encontraba.

