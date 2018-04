Maluma confesó que sufre por la soledad una vez que las luces se apagan y la música deja de sonar [VIDEO]

Muchos pensarían que alguien que vive rodeado de lujos, que se codea con grandes estrellas y es idolatrado por millones jamás podría sentirse solo pero Maluma acaba de confesar un aspecto que no todos conocen sobre su personalidad.



En una entrevista a la cadena Telemundo, por motivo de su gira F.A.M.E. con la que recorre Estados Unidos, el colombiano dijo que si bien hay muchas personas a su alrededor, “son muy poquitas las personas reales que realmente si te generan una compañía”.

Maluma reveló que una vez se apagan las luces y la música deja de sonar, se va a su habitación de hotel a vivir una soledad que no es fácil de digerir, algo que resulta muy común entre los artistas aunque sus seguidores piensen que sucede todo lo contrario.



“No me gusta estar solo, porque soy una persona muy sociable, me encanta saludar, me encanta abrazar, estar con gente”, señaló Maluma, que no por eso deja de mantenerse en contacto con sus seguidores a través de sendos posts en sus redes sociales.

“Cuando termina todo este show y llegar a la habitación del hotel, mirar para el techo, estar solo y ver las mismas cuatro paredes pero ya sin estar rodeado de gente, es un poco difícil", finalizó el intérprete de ‘Felices los 4’.



Pero ahora todo es distinto, ya que Maluma tiene a alguien muy especial en su vida que lo ayuda a superar esta desconocida faceta suya: se trata de la modelo Natalia Barulich, que hace unos días acaba de gritar su amor por él a los cuatro vientos.

