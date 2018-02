¿Maluma habría tenido éxito también en el fútbol? Su “hermano” Juan Fernando Quintero revela esto [VIDEO]

Es bien sabido que de no haberse dedicado a la música, Maluma habría perseguido su sueño de convertirse en futbolista profesional y que, de acuerdo a alguien muy cercano a él, no hubiera tenido problemas en alcanzar el mismo éxito que ostenta ahora.



Así lo reveló su compatriota Juan Fernando Quintero, flamante refuerzo de River Plate, que sorprendió en una entrevista a la cadena Fox Sports al contar que si Maluma se hubiera dedicado al balompié, “habría marcado la diferencia”.



“ Maluma es mi hermano, no de la misma madre. Tenemos una buena amistad. Él jugaba al fútbol, pero ahora se convirtió en otra cosa”, señaló el también seleccionado sobre su famoso mejor amigo.



Juan Quintero habla de su relacion con Maluma: "Es mi hermano"

La pasión de Maluma por el fútbol es algo que el propio cantante se ha encargado de dar a conocer en sus redes sociales, ya que además de codearse con conocidos cracks también colecciona las camisetas de los equipos donde juegan.



Por ejemplo, hace unos días Malumaconmovió hasta las lágrimas a Neymar al cantarle en su cumpleaños y durante su pasada visita a Uruguay, recibió del propio Luis Suárez una camiseta autografiada de la selección ‘charrúa’.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.