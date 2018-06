¿Maluma le trajo mala suerte a Argentina y Colombia? Faustino Asprilla asegura que sí [VIDEO y FOTOS]

Faustino Asprilla es uno de los grandes referentes de la historia de la selección de Colombia , que actualmente no la pasa nada bien tras perder en su debut ante Japón en Rusia 2018 . Pero los ‘cafeteros’ no han sido los únicos con mala suerte, ya que todas las selecciones sudamericanas –salvo Uruguay – no han tenido un buen inicio y el responsable sería... ¿Maluma ?



Para Faustino Asprilla , el único culpable de esta “desgracia futbolística” es el intérprete de ‘Felices los 4’, quien se encuentra precisamente en Rusia alentando a su país y a otras selecciones como la de Argentina , de la cual se ha declarado hincha y hasta se animó a lucir su camiseta albiceleste .

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que Faustino Asprilla hacía en sus “Stories” de Instagram , donde al poner música para sus miles de seguidores empezó a reproducirse un tema de Maluma , para quien el exfutbolista tuvo duros calificativos y lo acusó de haberle dado mala suerte a Argentina .



“No puedo creer que se me dispare una canción y es el 'cacorro' de Maluma . A Maluma lo llegará a oír su mamá. A mí no me gusta Maluma pa’ un culo. Aparte, se puso la camiseta de Argentina y saló a Argentina . Y cuando lo vi con la camiseta dije ‘se fueron de culo’. Hasta Messi se volvió bruto”, dijo el polémico exjugador.

¿Maluma le trajo mala suerte a Argentina y Colombia? Faustino Asprilla asegura que sí

Maluma recientemente fue víctima de un cuantioso robo en Moscú , ya que unos ladrones se metieron a su cuarto de hotel y se llevaron productos de diseñador, joyas y dinero en efectivo. El monto de lo robado ascendería a los 800 mil dólares y hasta el momento no se han capturado a los responsables.

Maluma viajó hasta Saransk para apoyar a su selección Colombia | MalumaVlogs

