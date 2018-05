‘Corazón’ es uno de los temas más sonados de F.A.M.E., el nuevo álbum de Maluma , ya que desde su debut en YouTube y en las radios de música urbana, se ha ubicado entre los primeros lugares de sus listas. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de esta canción?



En una entrevista para Billboard , Maluma explicó el significado de ‘Corazón’, porqué se decidió a grabarla y cuál es su parte favorita del remix del cantante brasileño Nego do Borel , ‘Você Partiu Meu Coraçao’.

Este tema, a su vez, está inspirado en la novela ‘Doña Flor y sus dos maridos’ de Jorge Almado y Maluma lo escuchó por primera vez durante una gira por Brasil junto a la cantante Anitta, quien colabora en la canción original.



Maluma contó que se enamoró del ritmo de la canción, por lo que se animó a grabarla en español. Es más, el artista colombiano confesó que su parte favorita es el coro (“tú me partiste el corazón, pero mi amor, ya no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena”). Y a ti, sobrin@, ¿qué parte te gusta más?

Cómo fue que Maluma creó 'Corazón' | Billboard | How It Went Down