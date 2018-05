Maluma y J Balvin harán realidad en el 2019 el sueño de sus seguidores: ¡Grabarán un tema juntos! [FOTOS]

Lo que muchos esperaban parece que está a punto de hacerse realidad. Tras poner fin a los rumores de una rivalidad entre ambos, Maluma y J Balvin alistan una gran sorpresa para sus seguidores en todo el mundo.



En su reciente visita a México para promocionar el cuarto sencillo de su producción “Vibras”, J Balvin confirmó que su esperada colaboración con Maluma ya tiene fecha y se daría el próximo año debido a que en este 2018 ambos están enfocados en sus más recientes materiales.

“Se va a dar una colaboración, sí, ya lo hablamos. Hay que hacerlo por la cultura, por la unión, por la música, por Colombia, por los latinos”, dijo el intérprete de ‘Mi Gente’ en entrevista con Javier Poza, en su programa de Grupo Radio Fórmula.



En dicho diálogo, J Balvin aseguró que no existe ninguna enemistad con Maluma y por el contrario, al ser ambos del mismo país y “tener la bendición” de vivir de su música, “algunos siempre tiene que buscar una rivalidad”.

Cuestionado sobre si ha pensado hacer una pausa en su carrera, J Balvin dijo que a él no le “abruma la fama”, porque no se siente famoso. “En las redes sociales es el único acercamiento fuerte que tengo con el público y el resto de las veces se me olvida la fama”, añadió.

