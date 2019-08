Maluma y J Balvin lanzarían tema "Qué pena" con videoclip incluido | FOTO

Finalmente, y para satisfacción de sus fans, Maluma y J Balvin se habrían juntado para grabar un tema. Así como lo lees, la canción llevaría de nombre “Qué pena” y hasta el momento no se conocen muchos detalles.

Lo concreto es que ambos cantantes colombianos subieron en sus cuentas de Instagram la misma foto. En la imagen, los dos aparecen con unas gafas de sol y ponen de leyenda “Qué pena”.

En el caso de J Balvin, este utilizó un emoticón de una filmadora, lo que confirmaría que el lanzamiento del tema junto a Maluma saldría con un videoclip.

Respecto a la locación en que se habría grabado el videoclip, se trataría de New York. Esto debido a que ambos cantantes subieron historias previas en las que se les aprecia en la ciudad del norte de Estados Unidos.

Incluso, J Balvin subió unos videos en sus historias de Instagram en las que se le ve en un puesto de café atendiendo al público.

Hay que recordar que desde hace unos años se especulaba que J Balvin y Maluma no solo no eran amigos, sino que no se llevaban bien.

Incluso, en alguna ocasión, el papá de Balvin dijo que su hijo se diferenciaba del estilo de su compatriota, porque sus letras no eran tan vulgares.

Sin embargo, el primer acercamiento entre ambos cantantes nacidos en Medellín fue el remix del tema “X” de Nicky Jam, que incluyó al “Pretty boy” y a Ozuna.

Ahora solo queda esperar el estreno del tema que fue pedido por los fans de ambos artistas desde hace muchos años y ver si satisface las expectativas.