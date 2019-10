¿Maluma y Natalia Barulich acabaron por infidelidad?: todo sobre la historia de amor habría llegado a su fin

Maluma y Natalia Barulich se habían convertido en una de las parejas más estables del medio y eran los favoritos de los fans, pero hace unos días se ha comenzado a reportar que el ‘pretty boy’ habría acabado su relación con la modelo y DJ cubano-croata.



La revista People en Español publicó esta información y han asegurado que el amor se acabó luego de dos años de relación. Además, han asegurado que la última vez que fueron vistos juntos fue después del concierto que el intérprete de “Felices los cuatro” ofreció en Los Ángeles, California.



Los rumores que se han dado al respecto es que Natalia Barulich habría empezado una relación con el jugador del PSG, Neymar , e incluso se ha dicho que este romance surgió cuando la modelo aún tenía una relación con Maluma.



Hasta el momento, ni uno de los dos involucrados han declarado al respecto, así que solo nos queda esperar las próximas noticias y mientras eso pasa, vamos a contarte la historia de amor de Maluma y Natalia.



Maluma y Natalia habrían puesto fin a su relación por infidelidad (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON MALUMA Y NATALIA BARULICH?

Maluma y Natalia Barulich se conocieron durante las grabaciones del video de la canción "Felices los 4", en abril de 2017.



La belleza y sensualidad de Natalia conquistaron a Maluma y empezaron a salir a escondidas, lejos de las cámaras, para mantener en privado su romance.



A pesar de que al inicio la relación estaba llena de dudas y desconociendo si lograría trascender en la vida de Maluma, Natalia Barulich logró conquistarlo a tal grado que hasta hace unos meses atrás, ya considera al ‘Pretty Boy’ como el amor de su vida.



"Nunca pensé que tendríamos la relación profunda que tenemos. Juzgué su tipo de vida. Es un rockstar. La primera vez que le vi por supuesto fue un 'wow, es precioso', pero no pensé que fuera una cosa seria", confesó en entrevista con 'La Red' en el mes de julio.



Si bien es cierto a veces es complicado tener una relación con alguien tan ocupado como Maluma, Natalia Barulich siempre encontró la manera de compaginar su agenda con la suya y lo acompañaba a sus shows alrededor del mundo.



A principios del 2018, la pareja decidió hacer pública su relación con una foto en Instagram y se encontraban celebrando su primer aniversario.



Con esta foto, Maluma y Natalia, confirmaban su relación amorosa en 2018 (Foto: Instagram)

Desde ese momento, Maluma y Natalia Barulich no dudaban en compartir con todos sus fans las mejores postales del hermoso amor que estaban viviendo.



A pesar de que perdió toda privacidad cuando comenzó a salir con Maluma, Natalia Barulich era la más feliz de tener un noviazgo con el popular cantante.



"No podemos ocultar cómo nos sentimos el uno con el otro. Lo amo mucho y me siento más feliz cuando estoy con él", declaró Natalia en noviembre de 2018 en entrevista con ¡HOLA!.



El pasado 24 de junio, la modelo compartió una foto junto al cantante y anunciaba que estaban celebrando su segundo aniversario y al parecer todo iba viento en popa. Inclusive, la mamá del cantante colombiano declaró para el programa ‘Suelta la sopa’ que estaba muy feliz con la novia de su hijo y que aún no los veía casados.



Esta es una de las últimas fotos de la pareja antes de los rumores de su separación (Foto: Instagram)

NUEVOS AIRES

Diversos medios brasileños han señalado que Neymar aprovechó el viaje que hizo Natalia a Europa para acercarse a ella y mandarle mensajes.



Al parecer, esta comunicación ha ocasionado que la pareja e conociera y después empiecen a salir en un plan romántico.



Por su parte, Maluma no estaría del todo afectado. Esta semana se supo que el cantante disfruta de su estancia en Nueva York, en compañía de la modelo Winnie Harlow.



Page Six informó que esta posible nueva pareja fue vista el pasado martes, acompañado de algunos amigos, cuando cenaban en el restaurante latino Blend en Long Island City.